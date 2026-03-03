Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Nagy a baj: veszettség miatt rohantak kórházba a kedvelt színésszel

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 15:45
A fiatal sztár nyaralásán szenvedett kisebb balesetet. Veszettség gyanúja miatt sürgősségi ellátást kellett kapnia.
A Hollyoaks sztárja, Oscar Curtis sürgősségi ellátásra szorult veszettség gyanúja miatt egy Indiában elszenvedett incidens után.

Veszettség miatt került kórházba a fiatal sztár / Fotó:  Nothing Ahead / Pexels (illusztráció)

Veszettség veszélye miatt vitték kórházba

A 20 éves, nyaralását töltő fiatal azután került kórházba, miután egy majom megharapta. Oscar Curtis hétfőn a közösségi oldalán számolt be a történtekről.

Ezt pillanatokkal azelőtt készítettem, hogy a kis mocsok megharapott, és kórházba kellett mennem veszettség miatt

- írta egy, a majomról készült kép társaságában. A színész később megnyugtatta követőit: elmondta, hogy nem kapta el a betegséget, és szerencsére már jól van.

Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy pletykák kezdtek keringeni arról, esetleg kilép a sorozatból: a múlt hónapban Oscar találgatásokat indított el a távozásáról, miután elárulta, hogy összepakol és elköltözik liverpooli otthonából, amely közel van a sorozat forgatási helyszínéhez.

Oscar Curtis 2023-ban csatlakozott a produkcióhoz William Hall szerepében, Ste Hay és Amy Barnes fiát alakítva. A rajongók már egy ideje attól tartanak, hogy a színész elhagyja a sorozatot, mivel a karakterének a történetszála hamarosan lezáráshoz érhet, ami akár a távozását is jelentheti - írja a The Sun.

 

