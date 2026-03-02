Iráni háború: Dulin Metta félti Dubajban élő barátait

A Közel-Kelet eddig is a Föld egyik puskaporos hordója volt. De az iráni háború most meg is gyújtotta a kanócot. Iráni rakétatalálatok érték Ománt, Abu-Dzabit, Irakot, Ciprust és Dubajt is. Ez utóbbi városban jelenleg is négyezer honfitársunk tartózkodik. Lapunk megkereste Dulin Mettát, aki több ingatlant is birtokol az Egyesült Arab Emírségek turisztikai központjában. A magyar híresség szerencsére itthon van, de mint mondta, épp a napokban készült Dubajba repülni.

Dulin Metta az iráni háború miatt nem utazhat Dubajba (Fotó: Mediaworks Archív)

Dulin Metta az iráni háborúról: „Nagyon meg vagyok ijedve és nagyon szomorú is vagyok”

„Hetedikén utaztam volna Dubajba, de értelemszerűen nem megyek és vélhetően akkor sem indulok majd útnak, ha a reptér működése visszaáll a rendes működésre. Nagyon meg vagyok ijedve és nagyon szomorú is vagyok.”

Bennem valahogy mindig az a kép élt, hogy Dubaj a világ legbiztonságosabb városa és ez a kép most összetört bennem.

„A Fairmont The Palm hotel, ami ha jól tudom, elsőként kapott találatot az iráni támadássorozatban, mindössze egy kilométerre van attól az épülettől, amelyben az én lakásom is van” – kezdte a Borsnak Dulin Metta.

Dulin Metta rettegve hívta ismerőseit. Ő is érintett az iráni háború borzalmaiban (Fotó: Instagram/AFP)

„Szerencsére mindegyikükkel sikerült felvennem a kapcsolatot”

A Kőgazdag fiatalokból megismert üzletasszony természetesen nem a dubaji ingatlanjaiért aggódik, hiszen számos ismerőse és barátja él az Irán által megtámadott luxusvárosban. „Nagyon sok ismerősöm és barátom él Dubajban, akikért rettenetesen aggódom. Szerencsére mindegyikükkel sikerült felvennem a kapcsolatot a történtek óta és mindannyian jól vannak. Bár természetesen félnek. Ami igazán meglepett az a rengeteg üzenet, amit idegen emberektől kaptam a közösségi oldalaimon keresztül. Sokan kérdezték, hogy kint vagyok-e éppen és jelezték, hogy aggódnak értem. Jó látni, hogy az emberek megmozdultak és kifejezik együttérzésüket mindazokkal, akik most a Közel-Kelet érintett területein élnek, vagy tartózkodnak” – fogalmazott a TV2 sztárja.