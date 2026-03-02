Szijjártó Péter: Bizonytalan a légtérnyitás a Közel-Keleten

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új információt osztott meg közösségi oldalán a közel-keleti helyzettel kapcsolatban, mint írta, a hajnali, reggeli órákban Irán újabb csapásokat hajtott végre, ami miatt egyelőre továbbra is zárva vannak a légterek és a repülőterek az Egyesült Arab Emirátusokban és Katarban.
A délutánra tervezett, korlátozott nyitás az Emirátusok repülőterein így továbbra is bizonytalan. Amint újabb információkat adnak a helyi hatóságok, azonnal megosztjuk azokat
– írta a tárcavezető.
