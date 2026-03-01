Rakéták az égen Dubaj felett: így telt a magyar családoknak az első háborús éjszaka

Több ország lezárta a légterét, polgári repülőjárattal se ki, se be nem lehet jutni a térségbe. Az érintett államok között van az Egyesült Arab Emírségek is, amelynek egyik legnépszerűbb városa, Dubaj a magyar turisták és az ott élő magyar családok körében is kedvelt célpont. Most azonban a napfényes luxusváros egén rakéták tűntek fel, a robbanások hangja pedig magyar otthonok ajtaját is megremegtette.

Háborús helyzet alakult ki Dubajban Fotó: AFP

Egy Dubajban élő magyar édesanya a szombati napjáról készített videó beszámolót. A felvételek tanúsága szerint a nap teljesen hétköznapi módon indult. Reggelit készített a családnak, majd lementek a partra a gyerekekkel. Később egy plázában ebédeltek, minden úgy alakult, mint egy átlagos hétvégén a Perzsa-öböl partján. Délután azonban megváltozott a hangulat - írja a Metropol.

A nő beszámolója szerint ők is látták a rakétákat az égen, és hallották a robbanásokat. Este már egészen más hangulatban jelentkezett be:

Nem úgy alakult a napi vlog, ahogy terveztem.

- mondta.

Elmondta, hogy jól vannak, „minden rendben”, de több robbanást is hallottak, és több rakétát láttak felrobbanni az égen. A legfélelmetesebb pillanat vacsora közben érte őket.

Olyan volt, mintha valaki be akarna jönni az ajtón.

A hang és a rázkódás annyira erős volt, hogy kiküldte a férjét megnézni, mi történik. Végül kiderült, hogy egy akkora robbanás történt a közelben, hogy megremegett az egész bejárati ajtó.