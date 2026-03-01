Több ország lezárta a légterét, polgári repülőjárattal se ki, se be nem lehet jutni a térségbe. Az érintett államok között van az Egyesült Arab Emírségek is, amelynek egyik legnépszerűbb városa, Dubaj a magyar turisták és az ott élő magyar családok körében is kedvelt célpont. Most azonban a napfényes luxusváros egén rakéták tűntek fel, a robbanások hangja pedig magyar otthonok ajtaját is megremegtette.
Egy Dubajban élő magyar édesanya a szombati napjáról készített videó beszámolót. A felvételek tanúsága szerint a nap teljesen hétköznapi módon indult. Reggelit készített a családnak, majd lementek a partra a gyerekekkel. Később egy plázában ebédeltek, minden úgy alakult, mint egy átlagos hétvégén a Perzsa-öböl partján. Délután azonban megváltozott a hangulat - írja a Metropol.
A nő beszámolója szerint ők is látták a rakétákat az égen, és hallották a robbanásokat. Este már egészen más hangulatban jelentkezett be:
Nem úgy alakult a napi vlog, ahogy terveztem.
- mondta.
Elmondta, hogy jól vannak, „minden rendben”, de több robbanást is hallottak, és több rakétát láttak felrobbanni az égen. A legfélelmetesebb pillanat vacsora közben érte őket.
Olyan volt, mintha valaki be akarna jönni az ajtón.
A hang és a rázkódás annyira erős volt, hogy kiküldte a férjét megnézni, mi történik. Végül kiderült, hogy egy akkora robbanás történt a közelben, hogy megremegett az egész bejárati ajtó.
Egy másik, szintén Dubajban élő magyar nő szintén videóban számolt be az átélt éjszakáról. Ő már jóval zaklatottabban beszélt a történtekről.
Nem tudtam egész éjjel aludni, mentek ezerrel a rakéták. Most reggel is volt egy-kettő.
Elmondása szerint nappal kevésbé látványos a jelenség:
Ugye nappal csak azt látod, hogy valami füstöl. Amikor sötétebb van, jobban lehet látni. Legalább látod, hogy honnan jön.
A menedékhelyekről nem tudott pontos információt adni, de azt elmondta, hogy az épületükben van egy alagsor a garázs alatt, ahová szükség esetén le lehet menni.
A család igyekszik óvintézkedéseket tenni:
Próbálunk távolabb állni az ablakoktól, és a gyerekeket olyan helyre raktam, ahol nincs ablak. Tettem oda egy matracot, és most ott vannak.
A kisebbik fia különösen nehezen viseli a helyzetet, egész éjszaka fent volt ő is. A videó készítése közben is hallatszott egy mély morajlás, majd az égen három rakéta volt látható.
Az ember tényleg nem gondolta volna, hogy itt ilyesmi fog történni
- mondta.
Dubaj eddig a biztonság, a stabilitás és a kiszámíthatóság szimbóluma volt a régióban. A mostani események azonban megmutatták, hogy a Közel-Kelet geopolitikai feszültségei órák alatt képesek átrajzolni a mindennapokat, még ott is, ahol korábban elképzelhetetlennek tűnt a háború közelsége.
Dubajban sok magyar él és sokan kint is rekedtek a légtérzár miatt. Az Arab Emirátusokból 4144-en jelentkeztek eddig konzuli védelemre. Szijjártó Péter közölte: a térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. Elmondta: a nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal.
Magyarországon béke van, mert békepárti kormány van. A legfontosabb a magyar emberek biztonsága érdekében mindenféle háborúból való kimaradás, úgy az orosz-ukrán, mint a közel-keleti. A választások tétje is ez, hogy sikerül-e kimaradni a háborúból. Ezért a Fidesz a biztos választás, mert a béke pártján áll minden körülmények között.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.