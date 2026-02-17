Őszintén vallott gyógyíthatatlan betegségéről az Ázsia Expressz sztárja: „Már csak hörögve tudtam levegőt venni”

A Kőgazdag Fiatalok, A Nagy Ő és az Ázsia Expressz sztárja, Dulin Metta eddig minden alkalommal bizonyította, hogy nem az a típus, aki elhallgatja az igazságot, legyen szó bármiről is. A szókimondó celeb most a saját mindennapjairól vallott megdöbbentő őszinteséggel, amik az elmúlt hetekben nem voltak éppen rózsásak. A Kőgazdag Mettaként is ismert fiatal celeb ugyanis egy komoly betegséggel küzd, ami pokollá tette ezt az időszakot.

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának sztárja elárulta, az elmúlt hetekben napi szinten ájult el otthon, egyedül (Fotó: Mediaworks Archív)

Az Ázsia Expressz Dulin Mettája az elmúlt hetekben többször is megjárta a kórházat, de szerencsére kezd jobban lenni. A legtöbbek számára azonban szinte elképzelhetetlen, amit ilyenkor átél, különösen, hogy legtöbbször egyedül van otthon.

Az elmúlt pár hétben az egészségem nagyon rottyon volt. Többször voltam kórházban, és utána is sokáig nagyon ödémás volt az egész arcom, illetve a fültőmirigyem is. Szerencsére most már kezdek jobban lenni, de egy nagyon nehéz három és fél hetes perióduson vagyok túl. Olyan ödémás rohamaim voltak, hogy bedagadt a torkom és már csak hörögve tudtam levegőt venni, vagy éppen a látóidegemet nyomta el annyira, hogy már a telefonomról sem tudtam leolvasni, hogy hány óra van

– mesélte Metta.

„Emellett elég sokszor el is veszítettem az eszméletemet, ami miatt szereztem jó néhány kék-zöld foltot, pedig már régen megtanultam, hogy kell esni ilyenkor. Általában érzem, amikor ez be fog következni, és tudom is kezelni, hiszen régóta együtt élek vele, és mondhatni fekete öves vagyok, de ez a pár nap tényleg nagyon nehéz volt” – vallotta be őszintén.

Az Ázsia Expressz után Metta lábsérülése miatt küzdött hónapokig, most pedig a betegsége erősödött fel (Fotó: Mediaworks Archív)

Az Ázsia Expressz Mettája gyerekkora óta küzd a betegséggel

Az ájulások ráadásul, mint kiderült, cseppet sem új keletűek. Metta már gyerekként is rendszeresen elveszítette az eszméletét, mégis nehéz volt elfogadnia, hogy beteg.

„Nagyon régóta élek ezzel, már általános iskolában is rendszeresen elájultam, így megtanultam kezelni. Egyáltalán nem ijedek meg, csak arra fókuszálok, hogy a lehető legkevesebb sérüléssel ússzam meg, és persze sok esetben nem emlékszem rá, hogy mi történt, csak csodálkozom, amikor magamhoz térek, hogy 'Nahát, a fürdőszobában vagyok'” – tette még hozzá a Kőgazdag Fiatalok Dulin Mettája.