Újabb fejlemény Galla Miklós ügyében: ez a hatóság érkezett az otthonához

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, szerda reggel rendőrautó érkezett Galla Miklós háza elé. Lapunk úgy értesült, a humorista taxit hívott, amit végül lemondott: majd a hatóságok is megérkeztek. Galla Miklós azonban nem nyitott ajtót…

Galla Miklós betegsége régóta kínozza a humoristát (Fotó: Kunos Attila)

Rendőrök érkeztek Galla Miklóshoz

Lapunk a helyszínen úgy értesült, Galla Miklós szerda reggel a dunaharaszti otthonában lett rosszul, és tárcsázta a 112-es segélyhívót, ám mikor kiérkeztek a hatóságok, a humorista nem nyitott ajtót. Azt is megtudtuk, hogy bár a kertkapu nyitva volt, a bejárati ajtó nem, be kellett azt törniük. Gallát azonban nem találták bent, egy járókelő a lapunknak elmondta, úgy tudja, addigra már kórházba szállították. Úgy tudni, otthoni ápolásra szorult és elmondása szerint többféle gyógyszert is szedett.

Rendőrök érkeztek Galla Miklós otthonához (Fotó: Bors/Olvasói fotó)

Újabb hatóság tűnt fel Galla Miklós otthonánál

Egyelőre rejtély, hogy mi történhetett pontosan az extravagáns humoristával, aki megbotránkoztató, magamutogató viselkedésével többször is felborzolta már a kedélyeket. Az viszont biztos, hogy a rendőrség akciója után nem sokkal újabb hatóságok tűntek fel…

A Bors ugyanis megtudta, hogy a rendőrség kiérkezésekor Galla Miklós otthonának kertkapuja nyitva volt, ám a bejárati ajtó kulcsra volt zárva, amit végül be kellett törni. Ekkor jelent meg egy újabb hatóság az ingatlannál: közteresek érkeztek, akik a behatolás után ideiglenes lakatot helyeztek fel a bejárati ajtóra.

Miután bejutottak a házba, a közterület-felügyelet zárta le a helyszínt (Fotó: Gábor Zoltán)

L’art pour l’art Társulat egykori tagja körüli történések egyelőre elég rejtélyesek, azonnal beszámolunk róla, ha újabb információt tudunk meg.

