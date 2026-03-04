Újabb fejlemény Galla Miklós ügyében: ez a hatóság érkezett az otthonához

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, szerda reggel rendőrautó érkezett Galla Miklós háza elé. Lapunk úgy értesült, a humorista taxit hívott, amit végül lemondott: majd a hatóságok is megérkeztek. Galla Miklós azonban nem nyitott ajtót…
Lapunk a helyszínen úgy értesült, Galla Miklós szerda reggel a dunaharaszti otthonában lett rosszul, és tárcsázta a 112-es segélyhívót, ám mikor kiérkeztek a hatóságok, a humorista nem nyitott ajtót. Azt is megtudtuk, hogy bár a kertkapu nyitva volt, a bejárati ajtó nem, be kellett azt törniük. Gallát azonban nem találták bent, egy járókelő a lapunknak elmondta, úgy tudja, addigra már kórházba szállították. Úgy tudni, otthoni ápolásra szorult és elmondása szerint többféle gyógyszert is szedett.
Egyelőre rejtély, hogy mi történhetett pontosan az extravagáns humoristával, aki megbotránkoztató, magamutogató viselkedésével többször is felborzolta már a kedélyeket. Az viszont biztos, hogy a rendőrség akciója után nem sokkal újabb hatóságok tűntek fel…
A Bors ugyanis megtudta, hogy a rendőrség kiérkezésekor Galla Miklós otthonának kertkapuja nyitva volt, ám a bejárati ajtó kulcsra volt zárva, amit végül be kellett törni. Ekkor jelent meg egy újabb hatóság az ingatlannál: közteresek érkeztek, akik a behatolás után ideiglenes lakatot helyeztek fel a bejárati ajtóra.
L’art pour l’art Társulat egykori tagja körüli történések egyelőre elég rejtélyesek, azonnal beszámolunk róla, ha újabb információt tudunk meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.