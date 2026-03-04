Megszólalt a rendőrség Galla Miklósról, miután mentő vitte el a parodistát

Mentővel vitték kórházba szerda reggel Galla Miklóst dunaharaszti otthonából: a hírek szerint a 66 éves parodista rosszul lehetett.

Ezt közölte a rendőrség Galla Miklósról / Fotó: Máté Krisztián / Bors

A Bors megkeresésére a rendőrség az alábbi választ adta, Galla Miklóssal kapcsolatban:

Ma, a reggeli órákban a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság járőrei bejelentés alapján mentek egy dunaharaszti lakáshoz, mivel az ott élő 66 éves férfi az ismerősének nem nyitott ajtót. Miután a katasztrófavédelem munkatársainak segítségével bejutottak a lakásba kiderült, hogy az ott lakó férfi rosszul lett. Őt helyszínről a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. Az ügyben bűncselekmény gyanúja nem merült fel, rendőrségi eljárás nem indult.

Galla Miklóssal kapcsolatban egyébként az elmúlt években egyre meglepőbb hírek láttak napvilágot. A humorista jó ideje hergelte a közvéleményt a szemérmetlen magamutogatásával, legutóbb pedig pénzügyi nehézségekre hivatkozva kérte a rajongók anyagi támogatását. Mindeközben egészségügyi panaszairól is beszámolt: krónikus csuklás kínozta, majd bőrbetegségről is beszélt. Az egyelőre kérdéses, hogy a szerda reggel történteknek lehet-e köze mindehhez.



