Megszólalt a rendőrség Galla Miklósról, miután mentő vitte el a parodistát

Mentővel vitték kórházba szerda reggel Galla Miklóst dunaharaszti otthonából: a hírek szerint a 66 éves parodista rosszul lehetett.
Ma, a reggeli órákban a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság járőrei bejelentés alapján mentek egy dunaharaszti lakáshoz, mivel az ott élő 66 éves férfi az ismerősének nem nyitott ajtót. Miután a katasztrófavédelem munkatársainak segítségével bejutottak a lakásba kiderült, hogy az ott lakó férfi rosszul lett. Őt helyszínről a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. Az ügyben bűncselekmény gyanúja nem merült fel, rendőrségi eljárás nem indult.
Galla Miklóssal kapcsolatban egyébként az elmúlt években egyre meglepőbb hírek láttak napvilágot. A humorista jó ideje hergelte a közvéleményt a szemérmetlen magamutogatásával, legutóbb pedig pénzügyi nehézségekre hivatkozva kérte a rajongók anyagi támogatását. Mindeközben egészségügyi panaszairól is beszámolt: krónikus csuklás kínozta, majd bőrbetegségről is beszélt. Az egyelőre kérdéses, hogy a szerda reggel történteknek lehet-e köze mindehhez.
