Most érkezett a tragikus hír! Meghalt Fenyő Miklós

A Bors elsők között tudta meg a tragikus hírt. Az egész ország szíve gyászba borul: 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós. A hazai rock and roll zene megkerülhetetlen alakja, eMeRTon-díjas énekes, billentyűs, dalszerző, szövegíró óriási űrt hagy maga után.
Az év első napjaiban járta körbe a magyar sajtót a lesújtó hír: Fenyő Miklós tüdőgyulladás miatt kórházba került. A család hosszú ideig nem osztott meg új információt, míg a hazai sztárvilág egy emberként fejezte ki aggodalmát és jókívánságait a közkedvelt zenész felé. Mindenki bízott a gyors felépülésben, ám most feketébe burkolózott a szakma és rajongók szíve is. A zenész hivatalos Facebook-oldalán jelent meg a hír: Fenyő Miklós távozott közülünk.
A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!
- olvasható a bejegyzésben.
Talán túlzás nélkül állítható, hogy nincs az országban – legyen kicsi vagy nagy –, aki ne tudná tovább énekelni a leghíresebb Hungária dalokat. Fenyő Miklós jellegzetes vonásai is mindenki számára jól ismertek, csak úgy mint csupaszív megnyilvánulásai.
Fenyő Miklós kilencéves volt, mikor szüleivel az Amerikai Egyesült Államokba költöztek, itt járt iskolába, és már itt kezdte magába szívni a rock and roll zenei érzést. Kisgyerekként kezdett zongorázni, tengerentúlról való hazatérésük után a Sztár zenekarban játszott, majd megalkotta a Syconor együttest. Az amerikai hatásokkal felvértezve 1967-ben pedig megalapította az azóta legendássá vált Hungária együttest, első dalaik, a beat-jellegű Ne vedd el az időm és Percekre eláll a szavam is népszerű lett. Az 1968-as Ki mit tud?-ot pedig meg is nyerték a kategóriájukban. Ekkor robbantak be a köztudatba a Csavard fel a szőnyeget, Ha szól a Rock and roll és a Nem bújok én többé már a subába című dalaik is.
Az országjáró Hungária koncertturnét követően a Szovjetunióban, NDK-ban, Lengyelországban, Berlinben és az NSZK-ban is felléptek. Sorra ostromolták a sikerlistákat, a Rock and Roll Party című lemez 600 ezer példányban kelt el, majd a Hotel Menthol is platinalemez lett. A Hungária 1982-ben 15 ezer néző előtt lépett fel a Budapest Sportcsarnokban. A legnagyobb sikerek közepette, 1983-ban feloszlott a zenekar a belső viszályok miatt: megalakult az R-GO és a Dolly Roll, Fenyő Miklós pedig Miki címmel szólólemezt adott ki. 1986-ban Fenyő Miklós és Bodnár Attila létrehozta a nagy sikerű Modern Hungária zenekart. 2025-ben pedig több évtizedes kihagyás és haragoskodás után a Hungária összeállt, Fenyő Miklós, Novai Gábor, Dolly és Szikora Róbert koncertjén a Bors is ott volt.
Fenyő Miklós nemcsak a saját karrierjére koncentrált: fiatal tehetségek felkarolásával is foglalkozott, ő fedezte fel Pintácsi Szandit is. Szandi és Fenyő Miklós barátsága és zenei kapcsolata is legendás. Az 1989-ben megjelent Kicsi lány néhány hét alatt 270 ezer példányban kelt el, így 12 évesen ő lett a legfiatalabb magyar platinalemezes előadó. Fenyő Miklóssal négy lemezt készített, barátságuk pedig ezután is mindvégig szoros maradt. Néhány napja Szandi a Borsnak még azt mondta:
Egészen biztos vagyok abban, hogy hamarosan arról szólnak majd a hírek, hogy Miki szervezete a kezelésnek hála legyőzte a tüdőgyulladást, és már az otthonában lábadozik.
Fenyő Miklós élete során elért érdemeit hosszan lehetne még sorolni, és nem mehetünk el a Fenyő Ünnep mellett sem, ahol a saját és a Hungária együttes örökzöld slágerei kerülnek elő az év végi ünnepi időszakban. Fenyő Miklós 2025-ben sem hagyta ki az év végi koncertet: zenésztársai akkor még nem látták rajta a betegséget.
Fenyő Miklós mindig is a zenei munkásságával volt porondon, magánéleti botrányok elkerülték: feleségével, Ágnes Veronikával csaknem ötven évet töltött együtt, a szeretett nő 2013-ban hunyt el.
Két gyermekük született, Diána és Dávid, Fenyő Miki pedig kétszeres nagypapa volt: az általa Mikulásnak becézett Balázs tizenegy-, a „legkisebb Fenyő”, Laura pedig kétéves. A család és a rajongók is fájó szívvel búcsúznak a legendától...
