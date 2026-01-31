Most érkezett a tragikus hír! Meghalt Fenyő Miklós

A Bors elsők között tudta meg a tragikus hírt. Az egész ország szíve gyászba borul: 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós. A hazai rock and roll zene megkerülhetetlen alakja, eMeRTon-díjas énekes, billentyűs, dalszerző, szövegíró óriási űrt hagy maga után.

Az egész ország gyászba borult: meghalt Fenyő Miklós (Fotó: Mediaworks)

Elhunyt Fenyő Miklós

Az év első napjaiban járta körbe a magyar sajtót a lesújtó hír: Fenyő Miklós tüdőgyulladás miatt kórházba került. A család hosszú ideig nem osztott meg új információt, míg a hazai sztárvilág egy emberként fejezte ki aggodalmát és jókívánságait a közkedvelt zenész felé. Mindenki bízott a gyors felépülésben, ám most feketébe burkolózott a szakma és rajongók szíve is. A zenész hivatalos Facebook-oldalán jelent meg a hír: Fenyő Miklós távozott közülünk.

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!

- olvasható a bejegyzésben.

Talán túlzás nélkül állítható, hogy nincs az országban – legyen kicsi vagy nagy –, aki ne tudná tovább énekelni a leghíresebb Hungária dalokat. Fenyő Miklós jellegzetes vonásai is mindenki számára jól ismertek, csak úgy mint csupaszív megnyilvánulásai.

A Hungária együttes az 1968-as Ki mit tud? fesztiválon (Fotó: Fortepan/Varga Zoltán)

Fenyő Miklós élete minden szegletét áthatotta a zene

Fenyő Miklós kilencéves volt, mikor szüleivel az Amerikai Egyesült Államokba költöztek, itt járt iskolába, és már itt kezdte magába szívni a rock and roll zenei érzést. Kisgyerekként kezdett zongorázni, tengerentúlról való hazatérésük után a Sztár zenekarban játszott, majd megalkotta a Syconor együttest. Az amerikai hatásokkal felvértezve 1967-ben pedig megalapította az azóta legendássá vált Hungária együttest, első dalaik, a beat-jellegű Ne vedd el az időm és Percekre eláll a szavam is népszerű lett. Az 1968-as Ki mit tud?-ot pedig meg is nyerték a kategóriájukban. Ekkor robbantak be a köztudatba a Csavard fel a szőnyeget, Ha szól a Rock and roll és a Nem bújok én többé már a subába című dalaik is.