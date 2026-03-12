Örökre búcsúzik a magyar rádiózás egyik legismertebb hangja: elhunyt Boros Attila

Meghalt Boros Attila műsorvezető, riporter, zenei szerkesztő, karmester, zongoraművész. A Magyar Rádió hajdani műsörvezetője 91 éves korában távozott el közülünk.

Boros Attila neve a többség számára a Ki nyer ma? című műsorból lehet ismerős, de pályafutása ennél jóval szerteágazóbb volt. Nem csupán a rádiózás és a műsörvezetés területén bontakoztatta ki tehetségét, életműve is sokszínűségéről árulkodik.

1934. április 5-én látta meg a napvilágot Budapesten. A zenei pálya iránt már fiatalon érdeklődni kezdett, az 1950-es években pedig magánúton képezte magát karmesterként. Tanulmányai során többek között Lukács Miklós és Kórodi András segítették szakmai fejlődését.

Karrierje a színházi életben indult: karmesterként dolgozott először a Békéscsabán működő társulatnál, majd a Szolnokon. Később a fővárosi József Attila Színház zenekari munkájában is részt vett. 1965-ben új fordulatot vett a pályája, amikor a Magyar Rádióhoz került.

A rádiónál hosszú éveken keresztül a komolyzenei műsorok meghatározó alakja lett. Hangversenyek és operaelőadások közvetítésében vett részt, műsorokat szerkesztett és vezetett, valamint számos interjút készített a zenei élet szereplőivel. Munkásságát íróként is gazdagította: több könyve jelent meg, emellett rendszeresen publikált kritikákat és zenei témájú írásokat – írja a papageno.