Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohantak a mentők is: két autó karambolozott Kelenföldön

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 10:39
Budapest XI. kerületementő
Két autó futott össze Kelenföldön.

Két autó balesetezett a Szerémi út és a Barázda utca kereszteződésében.

Baleset történt Kelenföldön
Baleset történt Kelenföldön
Fotó: BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Még mentők is rohantak a balesethez

Összeütközött két személygépkocsi Budapest XI. kerületében, a Szerémi út és a Barázda utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, akike egy járművet áramtalanítottak. A balesethez mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

A sérültek számáról és állaptáról eddig nem érkezett bejelentés.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu