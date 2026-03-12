Rohantak a mentők is: két autó karambolozott Kelenföldön

Két autó balesetezett a Szerémi út és a Barázda utca kereszteződésében.

Baleset történt Kelenföldön

Fotó: BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Még mentők is rohantak a balesethez

Összeütközött két személygépkocsi Budapest XI. kerületében, a Szerémi út és a Barázda utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, akike egy járművet áramtalanítottak. A balesethez mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

A sérültek számáról és állaptáról eddig nem érkezett bejelentés.