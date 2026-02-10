Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ezekben a percekben temetik Fenyő Miklóst – Megjöttek az első fotók!

Fenyő Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 13:41 / FRISSÍTÉS: 2026. február 10. 13:57
temetésHungária
Ezekben a percekben kísérik végső nyughelyére a rock and roll hazai legendáját. Zárt körben zajlik Fenyő Miklós temetése.
Bors
Január 31-én érkezett a lesújtó hír: meghalt a Hungária frontembere: Fenyő Miklós temetése pedig ezekben a pillanatokban is zajlik. Meghitt, szűk körű temetésen búcsúznak a legendás énekestől a szerettei, nagyjából pár tucatnyi, igazán közeli hozzátartozó valamint zenészbarátai és pályatársai. A temetés kezdetére már több százan gyűltek össze.

Fenyő Miklós temetése szűkkörűen lett megtartva.
Fenyő Miklós temetése szűk körben zajlik ezekben a percekben (Fotó: Teknős Gábor)

Fenyő Miklós temetése meghitten zajlik

Ahogy azt a Bors elsők között megírta: a Hungária oszlopos tagja, a hazai rock and roll úttörője több hétig tartó kórházi kezelés után hunyt el január 31-én, tüdőgyulladást követő szövődményekben. Az egész ország megrendült, mindenki egyetértett azzal, hogy egy ikont veszítettünk el. Múlt pénteken a Hősök terén tartottak nagyszabású megemlékezést a zenészről, ahol rajongók és pályatársak tömegével rótták le kegyeletüket. Február 10-én kedden a kora délutáni órákban pedig végső nyughelyére helyezik a legendát…

Mindenki arra volt kíváncsi a tragédia óta, hogy Fenyő Miklós temetése mikor lesz, ám teljes titok övezte a búcsúztatást (Fotó: Bors)

Feltételezhetően a családja kérésére – szűk körben kísérik utolsó útjára a Hungária énekesét. Fenyő Miklós temetése a Farkasréti temetőben zajlik ezekben a percekben. Családtagjai láthatóan megrendülten érkeztek a helyszínre. A ravatalozóban nagyjából félszáz igazán kozeli hozzátartozó volt jelen.

Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta (Fotó: Bors)

Fenyő Miklós gyermekei kísérik utolsó útjára a legendát

A családtagok egy-egy szál fehér rózsával intettek végső búcsút a Hungária legendájának. Fenyő Miklós lánya, Diána – vagy ahogy ő becézte: Dió – éppúgy a könnyeivel küzdött, ahogyan fia, Dávid is, akit csak Dáciként emlegetett a zenész. Két imádott unokája, Laura és Balázs is elbúcsúzott szeretett nagypapájától, akinek utolsó földi momentumait még az ég is megsiratta időnként. 

178A2064
Mindenki egy szál fehér virággal érkezett a búcsúztatóra (Fotó: Bors)

Zenésztársak és jampik is érkeztek

Szikora Róbert ugyan a Hősök terén tartott megemlékezésen nem vett részt, a Farkasréti temetőbe eljött elköszönni régi barátjától. Ugyanúgy, ahogyan Szandi és férje, Király Viktor szülei is lerótták kegyeletüket a zenész ikon előtt. Hozzájuk csatlakozott még jó pár valódi jampinak öltözött ismerős is. 


 

Meghalt Fenyő Miklós Január 31-én reggel, az énekes Facebook-oldalán jelentették be a szomorú hírt, hogy 78 éves korában elhunyt a magyar könnyűzene, a magyar rock and roll ikonja. #bors #fenyőmiklós #gyász #énekes #rockandroll

