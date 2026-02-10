Ezekben a percekben temetik Fenyő Miklóst – Megjöttek az első fotók!

Január 31-én érkezett a lesújtó hír: meghalt a Hungária frontembere: Fenyő Miklós temetése pedig ezekben a pillanatokban is zajlik. Meghitt, szűk körű temetésen búcsúznak a legendás énekestől a szerettei, nagyjából pár tucatnyi, igazán közeli hozzátartozó valamint zenészbarátai és pályatársai. A temetés kezdetére már több százan gyűltek össze.
Ahogy azt a Bors elsők között megírta: a Hungária oszlopos tagja, a hazai rock and roll úttörője több hétig tartó kórházi kezelés után hunyt el január 31-én, tüdőgyulladást követő szövődményekben. Az egész ország megrendült, mindenki egyetértett azzal, hogy egy ikont veszítettünk el. Múlt pénteken a Hősök terén tartottak nagyszabású megemlékezést a zenészről, ahol rajongók és pályatársak tömegével rótták le kegyeletüket. Február 10-én kedden a kora délutáni órákban pedig végső nyughelyére helyezik a legendát…
Feltételezhetően a családja kérésére – szűk körben kísérik utolsó útjára a Hungária énekesét. Fenyő Miklós temetése a Farkasréti temetőben zajlik ezekben a percekben. Családtagjai láthatóan megrendülten érkeztek a helyszínre. A ravatalozóban nagyjából félszáz igazán kozeli hozzátartozó volt jelen.
A családtagok egy-egy szál fehér rózsával intettek végső búcsút a Hungária legendájának. Fenyő Miklós lánya, Diána – vagy ahogy ő becézte: Dió – éppúgy a könnyeivel küzdött, ahogyan fia, Dávid is, akit csak Dáciként emlegetett a zenész. Két imádott unokája, Laura és Balázs is elbúcsúzott szeretett nagypapájától, akinek utolsó földi momentumait még az ég is megsiratta időnként.
Szikora Róbert ugyan a Hősök terén tartott megemlékezésen nem vett részt, a Farkasréti temetőbe eljött elköszönni régi barátjától. Ugyanúgy, ahogyan Szandi és férje, Király Viktor szülei is lerótták kegyeletüket a zenész ikon előtt. Hozzájuk csatlakozott még jó pár valódi jampinak öltözött ismerős is.
