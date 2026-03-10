Exatlon: Kocsis Alexandra közelről látta a terror poklát

A most szombaton Debrecenben megtartott Háborúellenes Gyűlésen sokak kezében ott volt a Hazám című magazin első száma, benne a Kocsis Alexandrával készített megrázó interjú. Az Exatlon Hungary sztárja hosszan mesélt karrierje alakulásáról, majd egy ponton felidézte élete legmegrázóbb élményét, vagyis a napot, amikor testközelből tapasztalhatta meg a terrorizmus pusztító erejét.

Az Exatlon sztárja hálás Istennek, hogy Magyarországon, vagyis a béke szigetén élhet (Fotó: Facebook)

Az Exatlon sztárja édesanyja megérzésének köszönheti az életét

„Rám is vigyáznak odafent. Néhány éve Manilában történt. Utaztam volna haza, de csak hajnalban ment a repülőm, így mivel volt még némi helyi pénz nálam, bementem a szemközti szállodába, gondoltam, gyorsan eljátszom a kaszinóban. Már ott voltam, amikor anyukámmal beszéltem telefonon, és azt mondta, rossz érzése van, menjek vissza a szobámba.

Kijöttem a szállodából, alig mentem harminc métert, amikor lövéseket hallottam, majd véres fejű emberek rohantak ki a szállodából, mindenki sikoltozott, jajgatott.

„Mint kiderült, miután kijöttem a kaszinóból, az Iszlám Állam terroristái harmincöt embert mészároltak le, azokat is, akik a rulettasztalnál ültek. Perceken múlt az életem, és anyukám előérzetén…” - mesélte a Hazám magazin munkatársának Kocsis Alexandra.

Kocsis Alexandra ma is gyakran idézi fel magában az átélt borzalmakat (Fotó: Mediaworks)

Az Exatlon Hungary második szériájában egészen a középmezőnyig harcoló Kocsis Alexandra a fenti történet tükrében még inkább megtanulta értékelni, hogy Magyarország még ezekben a viharos időkben is a béke szigete tudott maradni. Ugyanakkor bízik abban, hogy a jövőben is elkerülhetnek minket a háború borzalmai. „Azóta is sokszor eszembe jut ez a pokoli történet, és mindig hálát adok az Istennek, hogy Magyarországon élhetek, ahol biztonságban van az ember, nem kell félni attól, hogy fegyveresek mészárolnak le ártatlan embereket” – fejtette ki a világbajok sportoló, influenszer, műsorvezető.