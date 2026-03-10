Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Exatlon: Kocsis Alexandra közelről látta a terror poklát

Kocsis Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 11:05
A világbajok fitneszmodell biztos abban, hogy őrangyalok kísérik az útján, hiszen mint mondja, minden álmát sikerült valóra váltania. Az Exatlon Hungary korábbi bajnoka ugyanakkor megtapasztalta, milyen érzés rettegni a fegyverek erejétől.
Bors
A szerző cikkei

A most szombaton Debrecenben megtartott Háborúellenes Gyűlésen sokak kezében ott volt a Hazám című magazin első száma, benne a Kocsis Alexandrával készített megrázó interjú. Az Exatlon Hungary sztárja hosszan mesélt karrierje alakulásáról, majd egy ponton felidézte élete legmegrázóbb élményét, vagyis a napot, amikor testközelből tapasztalhatta meg a terrorizmus pusztító erejét.

Az Exatlon sztárja hálás Istennek, hogy Magyarországon, vagyis a béke szigetén élhet
Az Exatlon sztárja hálás Istennek, hogy Magyarországon, vagyis a béke szigetén élhet (Fotó: Facebook)

Az Exatlon sztárja édesanyja megérzésének köszönheti az életét

Rám is vigyáznak odafent. Néhány éve Manilában történt. Utaztam volna haza, de csak hajnalban ment a repülőm, így mivel volt még némi helyi pénz nálam, bementem a szemközti szállodába, gondoltam, gyorsan eljátszom a kaszinóban. Már ott voltam, amikor anyukámmal beszéltem telefonon, és azt mondta, rossz érzése van, menjek vissza a szobámba.

 Kijöttem a szállodából, alig mentem harminc métert, amikor lövéseket hallottam, majd véres fejű emberek rohantak ki a szállodából, mindenki sikoltozott, jajgatott. 

„Mint kiderült, miután kijöttem a kaszinóból, az Iszlám Állam terroristái harmincöt embert mészároltak le, azokat is, akik a rulettasztalnál ültek. Perceken múlt az életem, és anyukám előérzetén…” - mesélte a Hazám magazin munkatársának Kocsis Alexandra.

Kocsis Alexandra kétszer is megméretette magát az Exatlon Hungary-ban
Kocsis Alexandra ma is gyakran idézi fel magában az átélt borzalmakat (Fotó: Mediaworks)

Hálát adok az Istennek, hogy Magyarországon élhetek, ahol biztonságban van...”

Az Exatlon Hungary második szériájában egészen a középmezőnyig harcoló Kocsis Alexandra a fenti történet tükrében még inkább megtanulta értékelni, hogy Magyarország még ezekben a viharos időkben is a béke szigete tudott maradni. Ugyanakkor bízik abban, hogy a jövőben is elkerülhetnek minket a háború borzalmai.Azóta is sokszor eszembe jut ez a pokoli történet, és mindig hálát adok az Istennek, hogy Magyarországon élhetek, ahol biztonságban van az ember, nem kell félni attól, hogy fegyveresek mészárolnak le ártatlan embereket” – fejtette ki a világbajok sportoló, influenszer, műsorvezető. 

