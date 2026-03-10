Torokfájásod van? A fogorvos szerint rosszabb diagnózis oka lehet

A torokfájás nem minden esetben egy megfázás tünet, lehet sokkal súlyosabb diagnózis oka is, figyelmeztet egy fogorvos. Ami a fogaink állapotát illeti, az biztos, hogy a legtöbbünknek sokkal gyakrabban kellene járnia fogorvoshoz, de legalábbis nem árthat.

Súlyos diagnózis oka lehet a torokfájás Fotó: drazen_zigic / Forrás: Freepik.com

Fáj a torkod? Súlyos diagnózist rejthet el

Összességében az emberek remélik, hogy napi kétszeri fogmosás és egy kis szájvíz elegendő a fogaink védelmére, így csak a legvégső esetben fáradunk be a fogorvosunkhoz.

A szájüreg és a szájhigiénia állapotát tekintve, nem minden probléma jár erős tünetekkel. Dr. Deepa Chopra a Whites Dental fogorvosa, figyelmeztet mennyire egyszerűen figyelmen kívül lehet hagyni a torokfájást, pedig az is lehet, hogy egy nagyobb probléma tünete. A fogorvos megjegyezte, hogy a különböző típusú szájüregi rákok egyes jelei láthatóvá válnak az ellenőrzés során, de ezekből sem mindegyik.

A szájüregi rák, vagy szájrák, olyan területeket is érinthet, mint a nyelv, íny, arc vagy az ajkak.

Néhány tünet fokozatosan alakulhat ki, és összetéveszthető kisebb problémákkal

- idézi az Unilad Dr. Chopra-t.

A szájban látható jelek, lehetnek fekélyek, megmagyarázhatatlan vérzés, vörös vagy vörös-fehér foltok, szokatlan csomók vagy ok nélkül meglazuló fogak. Az orvos, azonban hozzátette, hogy egyes jelek nem a szájüregben jelentkeznek, hanem mondjuk a torokban.

– Néhány tünet fokozatosan alakulhat ki, és összetéveszthető kisebb problémákkal. A hosszan tartó torokfájás, a nyelési nehézség, a rágás közbeni kellemetlen érzés vagy a tartós fülfájás néha összefüggésben állhat a szájüregi vagy a környező szövetek elváltozásaival - mondja az orvos.

Ha zsibbad a szád vagy az állkapcsod, az is komoly jele lehet a problémának. A fogorvos szerint a folyamatos rekedtség, elmosódott beszéd vagy a hirtelen fellépő változás is szakember felkeresését igényli.

Fontos, hogy Dr. Chopra szerint ezek a tünetek nem feltétlenül kapcsolódnak a rákhoz, egyéb gyakori betegség tünetei is lehetnek. Ezért fontos a rendszeres fogorvosi vizsgálat, amely segíthet ezek korai felismerésére, néha még azelőtt, hogy a beteg tudna a problémáról.