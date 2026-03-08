Palik Lászlót már most kiakasztotta Gelencsér Timi: mi lesz így a forgatással?

Ahogy arról a Bors is beszámolt, újabb évaddal jelentkezik az Exatlon Hungary. A TV2 közönségkedvenc műsorának játékosai A Nagy Duett vasárnapi műsorában is bemutatkoztak. Mondhatni, az utolsó percekben, ugyanis hajnal 3 órakor már indul a gépük a forgatás helyszínéül szolgáló Dominikára.
A Nagy Duett kulisszái mögött Lissák Laura beszélgetett Palik Lászlóval és Gelencsér Tímeával, akik a műsorvezetők szerepét fogják betölteni a hagyományokhoz híven. A fitneszmodell elárulta, hogy négy bőröndöt visz a forgatásra, ezzel pedig teljesen kiakasztotta Palik Lászlót.
"A stylist bekészített kettőt és én még viszek kettőt" - ecsetelte Gelencsér Timi, amikor Palik Laci emelt hangon megkérdezte: "de minek az a kettő?"
Timi elmagyarázza, hogy egy hét nyaralásra egy bőrönd dukál, ők viszont így se négy hétre mennek, így Palik még örülhet is, hogy műsorvezető társa csak ennyi cuccal érkezik.
A forgatással kapcsolatban elmondták, jó érzéseik vannak. Palik László a kiválasztás folyamatában is részt vett és így nyugodt szívvel mondta, hogy egyénenként és csapatként is igen jó embereket sikerült összegyűjteniük.
