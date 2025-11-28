Kocsis Alexandra: „Kis híján szívrohamot kaptam”

Kocsis Alexandra márciusban úgy érezte, mintha ő is terhes lenne. Testvérének fiai a mai napig olyanok számára, mintha a saját gyermekei lennének. Azt Exatlon sztárja egy napi vlogot készített, ahol beszámolt, milyen érzelmek voltak benne keresztfiai születésekor. Eddig még senkivel nem osztotta meg ezt a videót.

Kocsis Alexandra Exatlonos múltja után ismét talált valamit, ami boldogságot nyújt számára (Fotó: Szabolcs László)

Kocsis Alexandra élete legszebb napja volt

Ha most nem kapok infarktust, akkor soha. Úgy néz ki, hogy a mai napon keresztanya leszek. Erre még egyáltalán nem készültem fel

– mesélte a kórházba rohanva az Exatlon sztárja. Ezek után már a szülőszoba elől jelentkezett be Szandi, aki hangjából kivéve rendkívül félt, mi fog történni.

A fiúk a születésnapomra voltak kiírva, viszont pár nappal korábban érkeztek. Pont édesanyám névnapján. Ikrek lettek, ráadásul ikrek csillagjeggyel

– árulta el a fiúkkal kapcsolatban Kocsis Alexandra, aki korábban a mélybe vetette magát.

Kocsis Alexandra Instagram-oldalán érzelmes gondolatokkal számolt be keresztfiai érkezéséről (Fotó: Mediaworks Archív)

Egy váratlan vendég is Szandival volt a kórházban

Csak ültem a váróteremben, amikor egy szentjánosbogár a lábamra szállt, majd egyenesen a szülőszoba ajtajára. Ezt egy jelnek vettem, hogy azok a szeretteink is velünk voltak, akik sajnos már nem lehetnek itt

– írta a szárnyas vendégről Szandi. A babák születéséről még júniusban számolt be a korábbi exatlonos egy rendkívül megható bejegyzéssel.

Mostantól nemcsak figyelek rátok, hanem veletek dobban a szívem. A világ zajában én leszek a csend, ha arra van szükségetek. A kéz, amely biztonságot ad. Az ölelés, ami sosem kérdez, csak szeret. Nolen és Záven, akiknek nem csak keresztanyukája lettem, hanem egy életre szövetségese, támasza és legnagyobb szurkolója. Ígérem, hogy mellettetek leszek minden lépésnél a bizonytalan elsőknél, a bátor következőknél, és az igazi nagy ugrásoknál is

– írta korábban rajongóinak Kocsis Alexandra.