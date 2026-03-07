Emilio Orbán Viktorról: „Nagyon hálás vagyok, hogy ő a vezetőnk"

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen ugyan személyesen nem tudtak részt venni, mégis egyértelműen jelezték: teljes szívvel a patrióták mellett állnak. Jellinek Emilio és felesége, Tina a Mandiner háttérműsorában beszélgetett Szabó Zsófival és Lentulai Krisztiánnal, ahol a háború, a világpolitikai feszültségek és a közelgő választás tétje is szóba került. A beszélgetés különösen aktuális, hiszen az elmúlt napokban komoly visszhangot váltott ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény hangvételű üzenetet fogalmazott meg Orbán Viktor felé.
Emilio a műsorban hangsúlyozta: számára a béke nem politikai jelszó, hanem személyes ügy is:
Én egy békeszerető ember vagyok a családommal együtt. A békében hiszek. Van egy jövőképem: szeretek koncertezni, a családommal lenni, békében és biztonságban élni. Nekem nagyon fontos, hogy kiálljak a béke mellett
– fogalmazott az énekes. Felesége, Tina arról beszélt, hogy a háború kérdése még a hétköznapi beszélgetéseket is egyre inkább megosztja: „Mi is azt látjuk, hogy vannak, akik teljesen tagadják, hogy háborús helyzet van, és vannak, akik átlátják a veszélyt. Ez borzasztóan közel van hozzánk, és nem értem, miért dugják homokba a fejüket az emberek. Sokszor még baráti társaságon belül is vitát szül, ha szóba kerül ez a téma” – mondta őszintén.
Szerintük a helyzet súlyosságát már nem lehet figyelmen kívül hagyni: „Szemmel látható, hogy a háború nem játék. Olyan mértékben durvult el a helyzet, amit korábban nem igazán tapasztaltunk”– vallotta be a házaspár. Szabó Zsófi a beszélgetés során felidézte a közelmúlt dubaji incidensét is, amikor több ezer magyar rekedt külföldön az iráni háború miatt. Mint mondta, az eset jól mutatta, mennyire feszült a világpolitikai helyzet, ugyanakkor kiemelte, hogy a magyar konzulátus és az állam minden segítséget megadott az érintetteknek.
A műsorban szóba került Orbán Viktor szerepe is. Emilio szerint Magyarországnak most különösen fontos az erős vezetés:
Magyarországnak egy ilyen erős vezetőre van szüksége, mint Orbán Viktor. Ő előre látta, hogy mi jöhet, nagyon résen volt. Nagyon hálás vagyok, hogy ő a vezetőnk
– mondta nagy hálával.
Tina is úgy látja, a jelenlegi helyzetben különösen fontos a tapasztalat: „Fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben tapasztalt vezetőnk legyen. Ő egy karakán, nem befolyásolható, nem zsarolható ember, aki a magyar emberek érdekeit képviseli” – fogalmazott, hozzátéve: szerinte a kormány a magyar családok mellett is kiáll. A házaspár számára a jövő kérdése is személyes ügy. „A gyerekeink jövőjét is itt képzeljük el. Nagyon nem mindegy, milyen irányba megy az életünk” – mondta Tina. A beszélgetésben Lentulai Krisztián és Szabó Zsófi Magyar Péter politikai szerepvállalását is szóba hozta, akit inkább celebnek és magamutogató rocksztárnak tartanak, mint komolyan vehető politikai szereplőnek.
A műsor végén Tina arról beszélt, hogy a következő választás tétje szerinte minden eddiginél nagyobb: „Sokkal nagyobb tétje van, mint eddig bármikor. Azt érzem, hogy egyszerűen forrong a világ. A mostani választáson a békénk, az életünk és a gyerekeink jövője múlik. Ha nem tudunk kimaradni bizonyos dolgokból, nagyon nagy veszély leselkedhet ránk. Talán még fel sem fogjuk, mi mindent hozhat magával ez az egész”– zárta a gondolatait.
