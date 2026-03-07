Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Emilio Orbán Viktorról: „Nagyon hálás vagyok, hogy ő a vezetőnk"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 11:25
A világpolitikai feszültségek és a közelgő választás tétje is szóba került a Mandiner háttérműsorában, ahol többek között a háború és Magyarország jövője is terítékre került. Emilio a beszélgetésben hangsúlyozta: békeszerető emberként számára a család, a biztonság és a nyugodt jövő a legfontosabb.
A debreceni Háborúellenes Gyűlésen ugyan személyesen nem tudtak részt venni, mégis egyértelműen jelezték: teljes szívvel a patrióták mellett állnak. Jellinek Emilio és felesége, Tina a Mandiner háttérműsorában beszélgetett Szabó Zsófival és Lentulai Krisztiánnal, ahol a háború, a világpolitikai feszültségek és a közelgő választás tétje is szóba került. A beszélgetés különösen aktuális, hiszen az elmúlt napokban komoly visszhangot váltott ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény hangvételű üzenetet fogalmazott meg Orbán Viktor felé.

Jellinek Emilio és Tina Orbán Viktor útját tartják helyesnek.
Jellinek Emilio és Tina világosan jelezték, hogy döntenek áprilisban (Fotó: Mandiner)

Emilio és Tina a békében hisznek

Emilio a műsorban hangsúlyozta: számára a béke nem politikai jelszó, hanem személyes ügy is: 

Én egy békeszerető ember vagyok a családommal együtt. A békében hiszek. Van egy jövőképem: szeretek koncertezni, a családommal lenni, békében és biztonságban élni. Nekem nagyon fontos, hogy kiálljak a béke mellett

– fogalmazott az énekes. Felesége, Tina arról beszélt, hogy a háború kérdése még a hétköznapi beszélgetéseket is egyre inkább megosztja: „Mi is azt látjuk, hogy vannak, akik teljesen tagadják, hogy háborús helyzet van, és vannak, akik átlátják a veszélyt. Ez borzasztóan közel van hozzánk, és nem értem, miért dugják homokba a fejüket az emberek. Sokszor még baráti társaságon belül is vitát szül, ha szóba kerül ez a téma” – mondta őszintén.

Emilio és Tina a Fidesz mellett van.
Emilio és Tina a gyerekeik jövőjét is szem előtt tartják (Fotó: Bors)

Orbán Viktorról vallottak

Szerintük a helyzet súlyosságát már nem lehet figyelmen kívül hagyni: „Szemmel látható, hogy a háború nem játék. Olyan mértékben durvult el a helyzet, amit korábban nem igazán tapasztaltunk”– vallotta be a házaspár. Szabó Zsófi a beszélgetés során felidézte a közelmúlt dubaji incidensét is, amikor több ezer magyar rekedt külföldön az iráni háború miatt. Mint mondta, az eset jól mutatta, mennyire feszült a világpolitikai helyzet, ugyanakkor kiemelte, hogy a magyar konzulátus és az állam minden segítséget megadott az érintetteknek.

A műsorban szóba került Orbán Viktor szerepe is. Emilio szerint Magyarországnak most különösen fontos az erős vezetés: 

Magyarországnak egy ilyen erős vezetőre van szüksége, mint Orbán Viktor. Ő előre látta, hogy mi jöhet, nagyon résen volt. Nagyon hálás vagyok, hogy ő a vezetőnk

 – mondta nagy hálával.

Magyar Péter is szóba került

Tina is úgy látja, a jelenlegi helyzetben különösen fontos a tapasztalat: „Fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben tapasztalt vezetőnk legyen. Ő egy karakán, nem befolyásolható, nem zsarolható ember, aki a magyar emberek érdekeit képviseli” – fogalmazott, hozzátéve: szerinte a kormány a magyar családok mellett is kiáll. A házaspár számára a jövő kérdése is személyes ügy. „A gyerekeink jövőjét is itt képzeljük el. Nagyon nem mindegy, milyen irányba megy az életünk” – mondta Tina. A beszélgetésben Lentulai Krisztián és Szabó Zsófi Magyar Péter politikai szerepvállalását is szóba hozta, akit inkább celebnek és magamutogató rocksztárnak tartanak, mint komolyan vehető politikai szereplőnek.

Nagyobb a tét, mint valaha

A műsor végén Tina arról beszélt, hogy a következő választás tétje szerinte minden eddiginél nagyobb: „Sokkal nagyobb tétje van, mint eddig bármikor. Azt érzem, hogy egyszerűen forrong a világ. A mostani választáson a békénk, az életünk és a gyerekeink jövője múlik. Ha nem tudunk kimaradni bizonyos dolgokból, nagyon nagy veszély leselkedhet ránk. Talán még fel sem fogjuk, mi mindent hozhat magával ez az egész”– zárta a gondolatait.

