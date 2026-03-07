Király Viktor azonnal fantasztikus hangulatot csinált debreceni Háborúellenes Gyűlésen!

Debrecenben rendezik meg ma az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlést, amelyre már a kezdés előtt hatalmas tömeg gyűlt össze. A rendezvény célja, hogy megmutassa: a béke, a család és a haza iránti elkötelezettség sok ezer embert képes egy helyre hívni. A Főnix Aréna teljesen megtelt, a résztvevők pedig már a program kezdete előtt is érezhetően egységes hangulatban várakoztak. Sokan zászlókkal, családtagokkal és barátokkal érkeztek, hogy együtt álljanak ki a béke és az összetartás mellett. A rendezvényt mindenki meglepetésére Király Viktor nyitotta meg a Forgószél című saját dalával.
A gyűlést egy látványos zenei nyitány indította: a színpadra lépett Király Viktor, aki egy erőteljes előadással nyitotta meg az eseményt. Az énekes hatalmas energiával állt a közönség elé, a tömeg pedig az első pillanatoktól együtt élt a produkcióval.
A dal hangulata szinte azonnal magával ragadta a közönséget: sokan együtt énekeltek, tapsoltak, és hatalmas ovációval fogadták az előadást. A dal mondanivalója pedig tökéletesen illett az esemény hangulatához és üzenetéhez. A produkció végén a tömeg egy emberként ünnepelte az énekest.
