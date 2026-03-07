Gulácsi nélkül, egy öngóllal fordított az RB Leipzig

A Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-1-re nyert a vendég Augsburg ellen a német labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának szombati játéknapján. A lipcsei együttes, amely sérülés miatt továbbra is nélkülözi a kapus Gulácsi Pétert, az első félidő hajrájában hátrányba került és a hazai nézőknek egészen a 76. percig kellett várniuk az egyenlítésre.
A sok helyezettel tarkított meccsen végül nem osztoztak meg a felek a pontokon, mivel a 92. percben a hazaiak egy öngóllal megszerezték a vezetést és végül a győzelmet is. Willi Orbán végig pályán volt, az RB Leipzig ezzel a sikerrel az ötödik helyen áll, mindössze két pont a hátránya a harmadik Hoffenheim mögött. A lipcsei alakulat egy hete Hamburgban győzött, de az azt megelőző három tétmérkőzésén nem tudott nyerni.
