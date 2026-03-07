Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez a 3 legarrogánsabb csillagjegy a horoszkóp szerint – Velük jobb, ha vigyázol

Ez a 3 legarrogánsabb csillagjegy a horoszkóp szerint – Velük jobb, ha vigyázol

személyiség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 17:45
Skorpió csillagjegycsillagjegyhoroszkóp
Biztos te is ismersz olyan embert, aki mellett mindig résen kell lenned, akinek a mosolya mögött valójában megvetés lakozik. A horoszkóp szerint van három csillagjegy, aki különösen hajlamos a goromba, tapintatlan és arrogáns viselkedésre. Mutatjuk, kik azok, akik szinte már sportot űznek mások bosszantásából. Talán épp a kollégád vagy az anyósod az?
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A horoszkóp gyakran segít eligazodni a saját életünkben: támogatja az egyéni fejlődésünket, értelmezési keretet ad a dolgoknak, és közelebb visz ahhoz, hogy jobban megértsük a körülöttünk lévő embereket. Természetesen, ahogy nem minden fekete vagy fehér, úgy a csillagjegyek között sem léteznek tipikusan „jó” és „rossz” jegyek. Mindenkinek vannak jó és rossz tulajdonságai, ami a személyiségünk sokszínűségét adja, ezért soha nem ítélkezhetünk elhamarkodottan.

Horoszkópja szerint bunkón viselkedő nő.
Íme a 3 legarrogánsabb csillagjegy a horoszkóp szerint: mindig vigyázz velük!
Fotó: Roman Samborskyi /  Shutterstock 
  • Ez nálunk nem rosszindulat, inkább nyers őszinteség.
  • Ezek a jegyek könnyen megbánthatnak, akár akaratuk ellenére is.
  • Türelemmel, tudatossággal és a határok meghúzásával jól kezelhetők.

Horoszkóp: mutatjuk, ki a 3 legarrogánsabb csillagjegy

Mégis, ha kifejezetten a negatív tulajdonságokat vesszük górcső alá, van 3 csillagjegy, akit meglepően gyakran illetnek goromba, tapintatlan jelzővel. Ők azok, akik mellett mindig úgy érezzük, mintha tojáshéjon járkálnánk. Elég egy rosszul időzített mondat, félreérthető pillantás vagy építő kritika, és az illető máris robban. Olvass tovább, és lesd meg, kikről is beszélünk!

Kos csillagjegy: mindenkivel túl őszinte

A Kos jegy szülötte sosem rejti véka alá a véleményét: ami a szívén, az a száján. Ez sokszor építő és kedves, máskor viszont kifejezetten fájó, sértő lehet mások számára. A Kos egyszerűen nem érti, miért kellene finomítania a mondandóján, hiszen ő csak az igazat mondja. Egyszerűen nincs arra energiája, hogy becsomagolja a véleményét. Egy Kos képes úgy odaszólni, hogy te napokig emészted magad rajta, miközben ő már rég továbblépett.

Vele ez segíthet: ne vedd személyes támadásnak a mondandóját, de húzd meg a határaidat, és állj ki magadért!

Szűz csillagjegy: az építő kritika nagymestere

A Szűz mindenkinél mindent jobban tud. Legalábbis ő így gondolja. Maximalista, aprólékos és elképesztően éles szeme van a legapróbb hibákra is – főleg a másokéra. De amit ő segítő szándékú jótanácsnak gondol, az a másik számára bántó kritika. A Szűz általában nem kiabál, nem csapkod, csak finoman, de könyörtelenül mutat rá arra, mi nem jó benned, a munkádban vagy a szerelmi életedben.

Vele ez segíthet: ne engedd, hogy az önbizalmadat egy mondattal aláássa, ha túl sok már a „jótanács”, nyugodtan fordíts neki hátat.

Skorpió csillagjegy: az éles nyelvű manipulátor

A Skorpió nem feltétlenül bunkó vagy lekezelő az első találkozás alkalmával. Nagyon empatikus, ezért kivár, megfigyel, majd mindent a szemedbe olvas. Ha megbántod, vagy átlépsz egy láthatatlan határt nála, akkor megmutatja az igazi arcát. Egyetlen mondattal képes olyan mélyre szúrni a lelkedbe, hogy azt sokáig nem felejted el. A Skorpió intelligens, intuitív, de ha úgy érzi, hogy veszélyben van, könnyen kíméletlenné válhat.

Vele ez segíthet: őszinteség, tiszta határok és semmi játszma, mert átlát a hazugságokon.

Ne feledd, a horoszkóp csupán irányt mutat az életben, de nem bélyegez meg senkit!

Ha kíváncsi vagy, kik a legveszélyesebb csillagjegyek, nézd meg az alábbi videót is:

Ezek a horoszkóppal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu