„Elképesztő, hogy ez az életünk” – Dobó Ági megható családi vallomással állt elő

Őszinte és személyes hangvételű bejegyzésben mesélt életéről Dobó Ági, aki jelenleg Costa Ricában tölti mindennapjait családjával.

Dobó Ági áloméletet él

Dobó Ági minden percért hálás

Az influenszer arról írt, hogy számukra a természet jelenti a legnagyobb „terápiát”: az óceán, az érintetlen erdők, a tiszta folyók, valamint a szabadon élő állatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy nyugodtabb, lassabb életet éljenek. Megfogalmazása szerint ez a közeg segíti a családtagokat abban, hogy egymás felé forduljanak, és mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki egymással, önmagukkal és a környezetükkel.

Dobó Ági kiemelte, hogy több mint másfél év után is ugyanolyan különleges számára ez az életforma, és Costa Ricát második otthonuknak tekinti. Mint írta, a környezet szépsége – a hegyek, a növények és az állatok – ma is ugyanúgy lenyűgözi, mint amikor először jártak ott három évvel ezelőtt.

A bejegyzésben arról is beszámolt, hogy szívesen látná a teljes családját maga mellett ezen a helyen, és egy jövőbeli tervét is megosztotta követőivel. Elképzelése szerint párjával egy „eco retreat farmot” hoznának létre a hegyekben, ahol vendégeket fogadhatnának, és megoszthatnák velük azt az életérzést, amelyet ott találtak meg.

Elképesztő, hogy ez az életünk

Posztját azzal zárta, hogy hálás azért az életért, amelyet jelenleg élnek.