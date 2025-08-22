UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
"Az elmúlt napokban egy teljesen új érzéssel ismerkedtem meg" - Nehéz időszakon van túl Dobó Ági családja

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 16:40
Rengeteget izgult a modell az elmúlt időszakban.

Megható képekkel és üzenettel számolt be az elmúlt, izgalmakkal teli időszakról Dobó Ági. Szorongás, étvágytalanság, ingerültség: ezekkel a szavakkal írta körül a sztáranyuka a vizsgaidőszakot, ami nem volt éppen könnyű a fiai számára.

Nehéz időszakon van túl Dobó Ági családja.
Nehéz időszakon van túl Dobó Ági családja. Fotó: Bors

Az elmúlt napokban egy teljesen új érzéssel ismerkedtem meg. Az a mondás jutott eszembe, amit az anyává válásom idején olvastam, hogy szülőnek lenni azt jelenti, a szíved a testeden kívül dobog. Ez a mondás számomra most nyert igazán értelmet. Úgy izgulni valakiért, hogy tudod, te már az adott szituációban tehetetlen vagy, nincs ráhatásod, egyszerűen sokkoló volt számomra

- írta Instagram-oldalán a modell.

Bár a vizsgákon nem az ő teljesítményét értékelték, Dobó Ági úgy élte meg az egészet, mint minden egyetemi vizsgáját: szorongással, étvágytalansággal és ingerültséggel, csak kicsit hatványozottabban.

Egyetlen "szerencsém", hogy belőlem ez a stressz mindig a legjobbat és legtöbbet hozta ki világéletemben, és csak azt kívánom, hogy a fiaimból is ezt tegye. Ugyanis ők is, és mi is mindent megtettünk, hogy közel 2 hónap "vakáció" alatt ezek a gyerekek a teljes 2024/25 tanévet elsajátítsák, majd minden tantárgyból vizsgát tegyenek. Az egész nyarat végigtanulták. Minden egyes nap

- folytatta Ági, kiemelve, hogy még a gyermekei nyári tábora köré is magánóra időpontokat építettek be, hogy minél jobbak legyenek az eredmények.

Szinte egyetlen hang nélkül tették mindezt. Úgy, hogy előtte kimagasló, sokszor 90-95% feletti eredménnyel abszolválták a costa ricai vizsgaidőszakot is júniusban. Mérhetetlenül büszke vagyok rájuk, a vizsgaeredményektől függetlenül (hozzáteszem ezek is mind 4-5 lettek), de ennél sokkal többet jelent számomra a szorgalmuk, a kitartásuk, a fegyelmük.

A sztáranyuka bevallotta, hogy azért akadt néhány holtpont és vita ebben a nehéz időszakban: nem is csoda, hiszen a fiai egyszerre két iskolát végeztek, három különböző nyelven, két országban. Ennek ellenére megértették, hogy sokkal többek lettek azzal, hogy az angol és a spanyol mellett az anyanyelvükön is tovább fejlődtek.

Büszkeségem határtalan, és a hálám is az általános iskolai tanárainknak, tanítóinknak, és az iskola vezetőségének, mert a támogatásuk, együttműködésük példaértékű, és igazából nekik köszönhetően mertük ezt az időszakot bevállalni. A fiaink 1 év costa ricai tanulás után folytathatják a magyar tanrend szerint is a 3. és 6. osztályt!

- zárta le monológját a büszke anyuka.

 

