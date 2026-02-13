Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Házasság hete: Ezek a sztárok hosszú ideje élnek boldog házasságban

Rubint Réka
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 14:30
házasság heteSchobert Norbert
Februárban, a Házasság hetén rendre előkerülnek a romantikus posztok, a friss eljegyzések és celebesküvők csillogó pillanatai. Pedig a valódi bravúr nem is igazán az igen kimondása, hanem az, amikor két ember évtizedeken át újra és újra egymást választja, például Rubint Réka és Schobert Norbi, Szandi és Bogdán Csaba, vagy Korda György és Balázs Klári.

Rubint Réka, Tilla, Polyák Lilla, Kis Grófo: magyar hírességek, akik számára a házasság nem kampánytéma vagy közösségi poszt, hanem hosszú távú szövetség: csendes munka, közös döntések és kitartás története. A Házasság hete apropóján olyan sztárokat gyűjtöttünk össze, akik hosszú évek óta élnek boldog házasságban.

Schobert Norbert és Rubint Réka 25 éve házasok.
Rubint Réka gyerekei elképesztő példát látnak: Norbival való 25 éve tartó házasságuk minden akadályt legyőz (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Rubint Réka és Schobert Norbert mindig egymás kezét fogták

Az ország leghíresebb fitnesz házaspárja tulajdonképpen nem is egyszer házasodott össze, s bár először 25 évvel ezelőtt mondták ki egymásnak a boldogító igent, azóta ötévente mindig megújítják szövetségüket. Réka és Norbi sosem rejtette véka alá, hogy voltak húzósabb időszakaik is - ilyen volt például Norbi stroke-ja, vagy Réka édesapjának halála - de mindig össze tudtak kapaszkodni annyira, hogy túljussanak a nehézségeken. Házasságukat sokszor éri az a kritika, hogy túlságosan is a kirakatba teszik, ők azonban sosem törődtek ezekkel. Norbi legfrissebb posztjában így fogalmazott: 

Ha valaki adna egy papírt, hogy van még együtt 25 közös évünk? Aláírnám. Lemondanék mindenről és együtt, egészségben, szerelemben újra felépíteném. Imádlak Kicsim!

Oláh Gergő és felesége az országot járják házasságukkal

Oláh Gergő feleségével, Nikivel a Boldog házasság nyomában című előadássorozatukkal járják az országot és olyan témákat vesznek górcső alá, amelyekről nem beszélnek az emberek. Olyanokról, hogy milyenek ők maguk, férjként és feleségként a négy fal között. Kendőzetlen őszinteségük egyébként óriási népszerűségnek örvend, rengeteg pozitív visszajelzést kapnak, sőt hamarosan podcastet is indítanak majd ugyanebben a témában. 

Kis Grófo és Tündi immár a 15. házassági évfordulójukat ünneplik

A bulibáró és felesége két nap különbséggel ünneplik házassági évfordulójukat a Valentin-naphoz képest, de mindig külön figyelmet szentelnek mindkettőnek. Kis Grófo és Tündi nagyon fiatalon, 18 évesen jöttek össze és nagyon úgy tűnik, hogy sem az idő, sem a nehézségek nem fognak ki rajtuk.

Szandi és Bogdán Csaba kapcsolatát nem nézték jó szemmel

Az énekesnő nagyon fiatal volt, amikor megismerkedett a zenésszel és a köztük lévő korkülönbség miatt eleinte érthető módon nem nézték jó szemmel a románcot. Később azonban be kellett látni, hogy sokkal több van közöttük holmi fellángolásnál, így a pár aztán összeköltözött és néhány évvel később össze is házasodott. Három felnőtt gyermekük van és 25 éve élnek boldog házasságban. 

Dobó Ági és férje kapcsolata sem indult zökkenőmentesen

Az egykori szépségkirálynő épp a napokban emlékezett meg arról, hogy tizenhat évvel ezelőtt indult el a közös történetük férjével, aki egy szombat esti buliban azt találta mondani Áginak, hogy megtanítja snowboardozni. Bár ő nem volt biztos benne, hogy biztosan ezt szeretné, nem volt mit veszítenie, így barátnői tanácsára végül elment az első randira Mátraszentistvánra, ahol az utolsó csúszásnál sikeresen el is törte a kezét. A történeten azóta is csak mosolyognak, hiszen azóta is boldog párként élik az életüket. Két gyerekük született, akikkel nemrég Costa Ricán kezdtek új életet.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté sem kapott túl sok esélyt

A színésznő épp túl volt egy váláson és próbálta újjáépíteni az életét, amikor Máté megérkezett az életébe, bár a pályatársak próbálták óva inteni az akkor még kaszanova életet élő színésztől, ráadásul a jelentős korkülönbség sem nekik kedvezett. Máté végül kitartott elképzelései mellett és meghódította az akkor már befutott színésznőt és milyen jól tette: minden pletykára rácáfoltak, a tíz éve tartó frigy boldogabb már nem is lehetne. 

@enatied Vagy - vagy? Köszönjük a kommenteket, folytatjuk❤️ #énatied #vagyvagy #GAM #polyaklilla #toronto ♬ original sound - Én a Tied

Tilla és Kriszta szép csendben gyűjtögetik az évtizedeket

A TV2 műsorvezetője fiatalkorában inkább a szórakozásáról volt ismert, Kriszta azonban fenekestül felforgatta az életét, mert saját bevallása szerint azonnal beleszeretett. Mindennek már több mint 28 éve, s bár Tilla felesége többször is dönthetett volna úgy, hogy kilép, a nehézségek ellenére mindig kitartott férje mellett.

Korda György és Balázs Klári példátlan munkássága megkoronázta a házasságukat is

Korda György és Balázs Klári évtizedek óta a magyar zenei élet egyik legstabilabb és legismertebb házaspárja, akik 1980-ban szerettek egymásba és azóta elválaszthatatlanok, több mint 45 éve házasok. Kapcsolatuk alapja a feltétlen hűség, egymás tisztelete és a folyamatos kompromisszumok.

Várkonyi András és felesége mindenkit felülmúlnak

Az ország Vili bácsija bár koránál fogva némi előnyben van a többiekhez képest, feleségével már az aranylakodalmon, vagyis az 50. házassági évfordulón is túl vannak. Kapcsolatuk példaértékű lehet mindenki számára, még úgy is, hogy átélték azt, ami minden szülő legnagyobb rémálma: felnőttként veszítették el lányukat, akinek emlékét természetesen azóta is őrzik a szívükben, és azokban a legnehezebb időkben is számíthattak egymásra házastársként. 

várkonyi andrás és felesége
Várkonyi András és felesége elválaszthatatlanok (Fotó: Várkonyi András)

 

