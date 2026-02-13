Házasság hete: Ezek a sztárok hosszú ideje élnek boldog házasságban

Rubint Réka, Tilla, Polyák Lilla, Kis Grófo: magyar hírességek, akik számára a házasság nem kampánytéma vagy közösségi poszt, hanem hosszú távú szövetség: csendes munka, közös döntések és kitartás története. A Házasság hete apropóján olyan sztárokat gyűjtöttünk össze, akik hosszú évek óta élnek boldog házasságban.
Az ország leghíresebb fitnesz házaspárja tulajdonképpen nem is egyszer házasodott össze, s bár először 25 évvel ezelőtt mondták ki egymásnak a boldogító igent, azóta ötévente mindig megújítják szövetségüket. Réka és Norbi sosem rejtette véka alá, hogy voltak húzósabb időszakaik is - ilyen volt például Norbi stroke-ja, vagy Réka édesapjának halála - de mindig össze tudtak kapaszkodni annyira, hogy túljussanak a nehézségeken. Házasságukat sokszor éri az a kritika, hogy túlságosan is a kirakatba teszik, ők azonban sosem törődtek ezekkel. Norbi legfrissebb posztjában így fogalmazott:
Ha valaki adna egy papírt, hogy van még együtt 25 közös évünk? Aláírnám. Lemondanék mindenről és együtt, egészségben, szerelemben újra felépíteném. Imádlak Kicsim!
Oláh Gergő feleségével, Nikivel a Boldog házasság nyomában című előadássorozatukkal járják az országot és olyan témákat vesznek górcső alá, amelyekről nem beszélnek az emberek. Olyanokról, hogy milyenek ők maguk, férjként és feleségként a négy fal között. Kendőzetlen őszinteségük egyébként óriási népszerűségnek örvend, rengeteg pozitív visszajelzést kapnak, sőt hamarosan podcastet is indítanak majd ugyanebben a témában.
A bulibáró és felesége két nap különbséggel ünneplik házassági évfordulójukat a Valentin-naphoz képest, de mindig külön figyelmet szentelnek mindkettőnek. Kis Grófo és Tündi nagyon fiatalon, 18 évesen jöttek össze és nagyon úgy tűnik, hogy sem az idő, sem a nehézségek nem fognak ki rajtuk.
Az énekesnő nagyon fiatal volt, amikor megismerkedett a zenésszel és a köztük lévő korkülönbség miatt eleinte érthető módon nem nézték jó szemmel a románcot. Később azonban be kellett látni, hogy sokkal több van közöttük holmi fellángolásnál, így a pár aztán összeköltözött és néhány évvel később össze is házasodott. Három felnőtt gyermekük van és 25 éve élnek boldog házasságban.
Az egykori szépségkirálynő épp a napokban emlékezett meg arról, hogy tizenhat évvel ezelőtt indult el a közös történetük férjével, aki egy szombat esti buliban azt találta mondani Áginak, hogy megtanítja snowboardozni. Bár ő nem volt biztos benne, hogy biztosan ezt szeretné, nem volt mit veszítenie, így barátnői tanácsára végül elment az első randira Mátraszentistvánra, ahol az utolsó csúszásnál sikeresen el is törte a kezét. A történeten azóta is csak mosolyognak, hiszen azóta is boldog párként élik az életüket. Két gyerekük született, akikkel nemrég Costa Ricán kezdtek új életet.
A színésznő épp túl volt egy váláson és próbálta újjáépíteni az életét, amikor Máté megérkezett az életébe, bár a pályatársak próbálták óva inteni az akkor még kaszanova életet élő színésztől, ráadásul a jelentős korkülönbség sem nekik kedvezett. Máté végül kitartott elképzelései mellett és meghódította az akkor már befutott színésznőt és milyen jól tette: minden pletykára rácáfoltak, a tíz éve tartó frigy boldogabb már nem is lehetne.
A TV2 műsorvezetője fiatalkorában inkább a szórakozásáról volt ismert, Kriszta azonban fenekestül felforgatta az életét, mert saját bevallása szerint azonnal beleszeretett. Mindennek már több mint 28 éve, s bár Tilla felesége többször is dönthetett volna úgy, hogy kilép, a nehézségek ellenére mindig kitartott férje mellett.
Korda György és Balázs Klári évtizedek óta a magyar zenei élet egyik legstabilabb és legismertebb házaspárja, akik 1980-ban szerettek egymásba és azóta elválaszthatatlanok, több mint 45 éve házasok. Kapcsolatuk alapja a feltétlen hűség, egymás tisztelete és a folyamatos kompromisszumok.
Az ország Vili bácsija bár koránál fogva némi előnyben van a többiekhez képest, feleségével már az aranylakodalmon, vagyis az 50. házassági évfordulón is túl vannak. Kapcsolatuk példaértékű lehet mindenki számára, még úgy is, hogy átélték azt, ami minden szülő legnagyobb rémálma: felnőttként veszítették el lányukat, akinek emlékét természetesen azóta is őrzik a szívükben, és azokban a legnehezebb időkben is számíthattak egymásra házastársként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.