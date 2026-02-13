Házasság hete: Ezek a sztárok hosszú ideje élnek boldog házasságban

Rubint Réka, Tilla, Polyák Lilla, Kis Grófo: magyar hírességek, akik számára a házasság nem kampánytéma vagy közösségi poszt, hanem hosszú távú szövetség: csendes munka, közös döntések és kitartás története. A Házasság hete apropóján olyan sztárokat gyűjtöttünk össze, akik hosszú évek óta élnek boldog házasságban.

Rubint Réka gyerekei elképesztő példát látnak: Norbival való 25 éve tartó házasságuk minden akadályt legyőz (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Rubint Réka és Schobert Norbert mindig egymás kezét fogták

Az ország leghíresebb fitnesz házaspárja tulajdonképpen nem is egyszer házasodott össze, s bár először 25 évvel ezelőtt mondták ki egymásnak a boldogító igent, azóta ötévente mindig megújítják szövetségüket. Réka és Norbi sosem rejtette véka alá, hogy voltak húzósabb időszakaik is - ilyen volt például Norbi stroke-ja, vagy Réka édesapjának halála - de mindig össze tudtak kapaszkodni annyira, hogy túljussanak a nehézségeken. Házasságukat sokszor éri az a kritika, hogy túlságosan is a kirakatba teszik, ők azonban sosem törődtek ezekkel. Norbi legfrissebb posztjában így fogalmazott:

Ha valaki adna egy papírt, hogy van még együtt 25 közös évünk? Aláírnám. Lemondanék mindenről és együtt, egészségben, szerelemben újra felépíteném. Imádlak Kicsim!

Oláh Gergő és felesége az országot járják házasságukkal

Oláh Gergő feleségével, Nikivel a Boldog házasság nyomában című előadássorozatukkal járják az országot és olyan témákat vesznek górcső alá, amelyekről nem beszélnek az emberek. Olyanokról, hogy milyenek ők maguk, férjként és feleségként a négy fal között. Kendőzetlen őszinteségük egyébként óriási népszerűségnek örvend, rengeteg pozitív visszajelzést kapnak, sőt hamarosan podcastet is indítanak majd ugyanebben a témában.

Kis Grófo és Tündi immár a 15. házassági évfordulójukat ünneplik

A bulibáró és felesége két nap különbséggel ünneplik házassági évfordulójukat a Valentin-naphoz képest, de mindig külön figyelmet szentelnek mindkettőnek. Kis Grófo és Tündi nagyon fiatalon, 18 évesen jöttek össze és nagyon úgy tűnik, hogy sem az idő, sem a nehézségek nem fognak ki rajtuk.

Szandi és Bogdán Csaba kapcsolatát nem nézték jó szemmel

Az énekesnő nagyon fiatal volt, amikor megismerkedett a zenésszel és a köztük lévő korkülönbség miatt eleinte érthető módon nem nézték jó szemmel a románcot. Később azonban be kellett látni, hogy sokkal több van közöttük holmi fellángolásnál, így a pár aztán összeköltözött és néhány évvel később össze is házasodott. Három felnőtt gyermekük van és 25 éve élnek boldog házasságban.