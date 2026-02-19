Különleges látogató lepte meg Dobó Ágiékat

Különleges látogató lepte meg Dobó Ági családját Costa Ricán, még pedig kisfia, Nataniel kedvenc embere: a nagymamája. A szépségkirálynő egy megható videót osztott meg a találkozásról, és még világjáró édesanyjáról is mesélt követőinek.

Megható videót osztott meg családjáról Dobó Ági. Fotó: Mediaworks Archív

Bevallotta Dobó Ági, édesanyja mintájára merít erőt

Ági kisfia először nem is hitt a szemének, amikor besétált a szobába mamája, de a kezdeti meglepettség után gyorsan odabújt egy ölelésre.

Anyukám úgy utazgatja körbe a világot 65 évesen, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Neki nem jelent fáradtságot 15 órát repülni, átszállni akár a világ legnagyobb repterein, majd még leautózni a reptérről 4 órát hozzánk. Nem igazán beszél nyelveket, de bárhol, bárkivel megérteti magát...

- írta Instagram-posztjában a szépségkirálynő.

Világjáró édesanyjáról elárulta, hogy minden helyzetben a jót látja, mosolyog és folyamatos lendületben van.

Szerintem úgy érdemes élni és gondolkodni, ahogyan Ő teszi. Nekem nagyjából zsigerből megy, mert erősen hozom ezt a mintát, de azért nálam már sokszor becsúsznak a saját, kialakult reakcióim, és azért néha el-elszenvedek dolgokat...

Ági elárulta, az ilyen helyzetekben emlékeztetnie kell magát arra, hogy nem azt kell keresni, ami kritizálható, hanem amitől boldog lesz, hiszen semmi sem tökéletes.

Az utazásra visszatérve pedig, amikor bevállalsz egy hosszú utat, az egy lehetőség. Arra is, hogy elfáradj tőle, hogy kimerülj, hogy elszenvedd... mert hosszú, mert nem olyan kényelmes, mert... de gondolj arra, hogy már az mekkora dolog, hogy egyáltalán előtted ott ez a lehetőség! Gondolj Ági mamára! Ha neki meg se kottyan, Te se nyavalyogj!

- zárta le monológját.