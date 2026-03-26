„Minden küzdelem számít” – Dávid Petra pink bikiniben mondott köszönetet

Különleges és érzelmekkel teli pillanatokat osztott meg követőivel Dávid Petra, aki egy friss Instagram-posztban mesélt arról, milyen élményt jelentett számára a Just Clear Award színpadán állni.

A fitneszvilág ismert alakja úgy fogalmazott: a vasárnapi este nem csupán egy egyszerű esemény volt számára, hanem egy mélyebb, belső élmény.

Emlékeztető arra, hogy minden munka, minden nehéz nap, minden küzdelem számít.

Petra hangsúlyozta, hogy megtiszteltetésként élte meg, hogy ilyen erős és inspiráló emberek között lehetett jelen, és részese lehetett az eseménynek. Kiemelte: az út, amelyen jár, nem csupán a külsőről szól. Posztjában külön kitért arra is, hogy számára a fejlődés, a kitartás és az önmagába vetett hit jelenti a legfontosabb értékeket – különösen azokban az időszakokban, amikor nem könnyű.

Nem csak a külsőről szól ez az út. Hanem a kitartásról, a fejlődésről, és arról, hogy mennyire hiszel magadban akkor is, amikor nem könnyű

– írta.

Bejegyzését hálával zárta, megköszönve az élményt, amelyet a különleges este jelentett számára.