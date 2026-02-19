Csuti reagált az amerikai külügyminiszter szavaira: Ezt jó hallani

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata jelenleg az aranykorát éli. Ezt Orbán Viktor is hangsúlyozta legutóbbi sajtótájékoztatóján, ahol az amerikai külügyminiszter is jelen volt. Marco Rubio is egyetértett a magyar miniszterelnökkel és emellett voltak még erős kijelentései, amikre Szabó András Csuti is reagált most.
Magabiztosan mondhatom Önöknek, hogy Trump elnök úr mélyen elkötelezett az Önök sikere mellett, mivel az Önök sikere, a mi sikerünk is
– mondta a magyarországi sajtótájékoztatóján az amerikai külügyminiszter, amire Csuti háláját fejezte ki. „Hálásan köszönjük” - hangzott el Szabó András szájából.
„Ez a kapcsolat, amely itt, Közép-Európában Önök által jöhetett létre, alapvető és létfontosságú a mi nemzeti érdekeink szempontjából a következő években” - állította Marco Rubio, ami Csuti szerint egyáltalán nem hangzik rosszul.
Ha pénzügyi nehézségekkel szembesülnek, ha a növekedést akadályozó tényezők merülnek fel, ha bármi veszélyezteti az ország stabilitását, akkor biztos vagyok benne, hogy Trump elnök úr kiemelt figyelemmel követi majd a helyzetet. Az Önökkel ápolt kapcsolata és az országuk számunkra betöltött jelentősége miatt készen áll arra, hogy megtalálja a segítség módját
– emelte ki az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere.
Csuti mindehhez pár mondatot fűzött. „Ezt jó hallani. Na ennyit a nagy elszigetelődésről” - zárta videóját az üzletember.
