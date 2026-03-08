Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: A Tisza Párt egy gyűlöletközösség

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 09:45
A miniszterelnök szerint az áprilisi választás kérdése, hogy szeretetre vagy gyűlöletre építjük-e a nemzetet.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés debreceni állomásán is a nézők kérdéseire válaszolt. Egy erdélyi férfi arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy mit üzenne azoknak a tiszás aktivistáknak, akik bántják őket, a kormányfőt pedig fenyegetik az online térben.

Orbán Viktor
Óriási tömeg gyűlt össze Debrecenben a Főnix csarnokban, ahol Orbán Viktort is kérdezhették a jelenlévők Fotó: Kurucz Árpád / mw

A mi közösségünk egy szeretetközösség, míg a másik oldalon egy gyűlöletközösség van. Gyűlöletre pedig nem lehet közösséget, országot és hazát építeni 

mutatott rá Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy az áprilisi választások nagy kérdése, hogy a gyűlöletre vagy a szeretetre építjük-e a nemzetet. Példaként hozta fel a Demokratikus Koalíció külhoni magyarokkal szembeni gyűlöletpolitikáját. Hangsúlyozta: szükség van a határon túli magyarokra. 

A választási csata hevében előfordul, hogy mondunk csúnya dolgokat, de a végén majd leülepszik, és a végén kiderül, hogy mindannyian magyarok vagyunk. Amikor kormánypolitikát csinálunk, fontos, hogy

azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. A tiszás nyugdíjas is megkapja a 13. és 14. havi nyugdíjat. A tiszás család is megkapja a családtámogatásokat

– mutatott rá Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
