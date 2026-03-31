Bárdosi Sándor Orbán Viktorról: "Szerintem ő egy nagyon körültekintő, nagyon óvatos és tapasztalt politikus"

Már több mint harminc napja tart az olajblokád. A magyar miniszterelnök többször is felszólította az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt arra, hogy indítsa újra az olajszállítást, ám ez a mai napig nem történt meg. Ezért Orbán Viktor először leállította az Ukrajnába történő dízelszállítást, a napokban pedig bejelentette, hogy fokozatosan leállítják a gázszállítást is. Bárdosi Sándor úgy véli, Orbán Viktor megfontoltan kezeli a kialakult helyzetet.

Bárdosi Sándor szerint Orbán Viktor nagyon körültekintő (Fotó: Mandiner)

Szerintem ő egy nagyon körültekintő, nagyon óvatos és tapasztalt politikus. Nem egy hirtelen döntéseket hozó ember, pontosan tudja, mit és hogyan érdemes csinálni

– kezdte a Borsnak Bárdosi Sándor.

Bárdosi ugyanakkor azt is elismerte, hogy ő maga valószínűleg sokkal radikálisabban reagált volna a kialakult konfliktusokra.

„Őszintén szólva, ha rajtam múlna, én már az első alkalommal elzártam volna a gázt, az üzemanyagot, az áramot – mindent. Lehet, hogy akkor most sokkal mérgesebb lenne a helyzet.”

Éppen ezért tartja fontosnak, hogy a döntéseket tapasztalt politikusok hozzák meg.

„Ezért jó, hogy nem hirtelen felindulásból döntő emberek ülnek a kormánykeréknél, hanem olyanok, akik tudják is, mit csinálnak.”

A volt birkózó szerint a jelenlegi világpolitikai helyzet különösen bonyolult.

„Több háború is zajlik a világban, közben folyamatosak a viták az Európai Unióval, és egyre több a feszültség. Ez egy nagyon összetett helyzet. Nemrég pedig Zelenszkij meg is fenyegette Orbán Viktort…"

Szerintem szerencsések vagyunk, hogy olyan miniszterelnökünk van, aki ezeket a helyzeteket nyugodtan tudja kezelni.

Bárdosi a közelmúltban napvilágra került lehallgatási ügyekről és az ukrán ügynökökről szóló hírekre is reagált.

„Őszintén szólva én már nem lepődöm meg semmin. Szerintem biztos volt, hogy ilyesmi történik. Hiszen jött egy olyan ember a politikai életbe, aki azzal kezdte a pályafutását, hogy lehallgatta a volt feleségét. Ugye Magyar Péterről van szó. Majd ugyanezt az embert lehallgatta a volt barátnője. Ez az egész kezd egy rossz komédiára hasonlítani. Szerintem az lenne a jó, ha végre azzal foglalkoznánk, hogy nyugodtan élünk, dolgozunk, fejlődik az ország.”