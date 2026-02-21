Bárdosi Sándor kitölti a Nemzeti Petíciót: Neked is ezt javaslom

Hamarosan mindenkihez megérkezik a Nemzeti Petíció, aminek kitöltése minden magyar számára kiemelkedően fontos. Bárdosi Sándor elárulta, hogy ő biztosan kitölti, mivel nem szeretné, ha magasabb rezsit kellene fizetni egy háború miatt, amihez Magyarországnak semmi köze nincsen.

A Nemzeti Petíció 2026 kitöltése nemcsak Bárdosi Sándor, de minden magyar állampolgár érdeke (Fotó: Bors)

Bárdosi Sándor mindenkit erre biztat

Nemsokára megjönnek a Nemzeti Petíciós kérdőívek. Én vissza fogom az enyémet küldeni és neked is ezt javaslom. Először is szeretnéd-e ezt a háborút finanszírozni? Mert én egy percig se tovább. Nem szeretnék egy forintot se költeni a háborúra. Egyszerű lesz megválaszolni akkor az első kérdést. Szeretnéd-e Ukrajnát finanszírozni? A működését finanszírozni? Én nem szeretném. Van nekem saját családom, van nekem, akire költsem a nehezen megkeresett pénzemet. Úgyhogy köszönöm szépen, nem szeretném Ukrajnát finanszírozni. Emiatt az ukrán-orosz háború miatt szeretnél-e magasabb rezsiárakat? Mert én nem. Nem szeretnék többért tankolni, nem szeretnék többért fűteni

— jegyezte meg a birkózó.

Bárdosi Sándor felhívta követői figyelmét, hogy mit kell tenni, ha egyetértesz és akkor is, ha nem. „Ha te is így gondolkozol, akkor tudod, hogy hogyan töltsd ki, de egyébként mindenki töltse ki, mert ez nagyon fontos. Ezt hívják úgy, hogy demokrácia” - mondta közösségi oldalán az olimpiai ezüstérmes birkózó.