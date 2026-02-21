HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Bárdosi Sándor próbálja megérteni a baloldali embereket, de nem megy

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 14:45
Bárdosi SándorBékéscsaba
Az olimpiai ezüstérmes birkózó már korábban is egyértelművé tette, hogy számára a Fidesz a biztos választás. A Háborúellenes Gyűlés előtt azonban arról beszélt Bárdosi Sándor, hogy a meggyőzés az nem az ő pályája.
A magyar kormány ma tartotta Háborúellenes Gyűlését Békéscsabán. Az esemény előtt Bárdosi Sándor is felszólalt, aki nem kertelt és kijelentette, hogy ő senkit nem szeretne meggyőzni, mindenki maga eldönti, hogy békében vagy háborúban akar-e élni. Az olimpiai ezüstérmes birkózó úgy érzi, hogy jelenleg jól elvan a saját kis buborékjában.

A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomása előtt Bárdosi Sándor és Megyesi Balázs is felszólalt a mostani politikai helyzetről
A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomása előtt Bárdosi Sándor és Megyesi Balázs is felszólalt a mostani politikai helyzetről (Fotó: YouTube)

A Háborúellenes Gyűlés előtt Bárdosi Sándor szomszédjáról vallott

Úgy tudom, hogy a szomszédom Tisza-szavazó, legalábbis már négyszer vagy ötször elmondta nekem, miközben fröccsöztünk. Próbáltam kérdezgetni, de ő sem tud indokokat mondani, hogy miért azon az oldalon áll. Persze megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?

— mesélte a Mandiner stúdiójában a birkózó.

Bárdosi Sándor soha nem volt annak a híve, hogy rábeszéljen valakit arra, hogy támogassa a Fideszt. Én soha senkit nem akarok meggyőzni. A saját kis dolgaimmal foglalkozok, a saját kis buborékomban élek. Próbálom megérteni a baloldali embereket, de nagyon nehéz. Valahogy ez az egész - azt érzem, hogy - meghülyíti az embereket” - mondta a birkózó, akinek megszólalására beszélgetőpartnere, Megyesi Balázs egyből reagált. „Ebben akkor különbözünk, mert én mindenkit meg akarok győzni - emelte ki a Kincsvadászok szakértője.

