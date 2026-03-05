Megszakad a szív: így néz ki most Balázs Péter sírja – ma lenne 83 éves a Jászai Mari-díjas színművész

Ma ünnepelné 83. születésnapját A nagy ho-ho-horgász, Mekk Elek, vagy a Harry Potter Vernon bácsija hangját adó színművész, Balázs Péter. A 2025 decemberében elhunyt színművész pótolhatatlan űrt hagyott maga után, sírhelye pedig szívfacsaró látványt nyújt a jeles napon.
Balázs Péter halála hírét a Szigligeti Színház közösségi oldalán jelentették be, saját halottjuknak tekintve az intézmény korábbi igazgatóját. A színészlegenda hosszú, méltósággal viselt betegség után, december 10-én hunyt el. December 18-án, a Farkasréti temetőben rendezett búcsúztatóján a családja mellett pályatársai kísérték utolsó útjára. Ahogy azt a Bors is megírta, a szertartásra elsőként Dósa Matyi érkezett meg, és ott volt még a temetésen többek között Oberfrank Pál, Lukács Sándor és felesége, Rákay Philip, Piros Ildikó, Halász Judit, Rudolf Péter és Kern András is. Legalább százfős gyászoló tömeg búcsúztatta a színművészt, aki ma március 5-én ünnepelné 83. születésnapját.
Mivel még csak három hónapja volt a temetés, Balázs Péter sírhelye nem nyerte el a végső formáját: a föld megsüllyedése miatt akár egy év is eltelhet, míg a végső sírkövet elhelyezik. Az mégis látszik, hogy a közkedvelt színművész sírhelye szépen van gondozva. Szerető szavakkal ellátott szalagok, mécsesek és friss koszorúk díszelegtek a síron, és bizonyára Balázs Péter születésnapjára való tekintettel a mai nap folyamán ezek száma még gyarapodni fog.
Balázs Péter özvegye, Csilla asszony mintegy hat évtizedig állt mellette jóban-rosszban, a tragédia után néhány nappal megtörten így nyilatkozott:
„Hiába volt beteg már évek óta, erre nem lehet felkészülni. Az elmúlt időszakban súlyosbodott az állapota. Itthon ápoltuk, és a lelkem mélyén tudtam, ennek így kell történni, elfogadtam. Ha valaki 64 évig a társad, és többé nincs, nem találod sehol, az borzalmas, de velem van, az ő szobájában aludtam, itt van velem.”
