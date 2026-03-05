Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszakad a szív: így néz ki most Balázs Péter sírja – ma lenne 83 éves a Jászai Mari-díjas színművész

Balázs Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 16:00
temetősírhely
Megrendítő látvány. Balázs Péter 83. születésnapját ünnepelné ezen a napon. A Bors megmutatja, hogyan néz ki ma a színművész sírja.

Ma ünnepelné 83. születésnapját A nagy ho-ho-horgász, Mekk Elek, vagy a Harry Potter Vernon bácsija hangját adó színművész, Balázs Péter. A 2025 decemberében elhunyt színművész pótolhatatlan űrt hagyott maga után, sírhelye pedig szívfacsaró látványt nyújt a jeles napon.

Balázs Péter sírja így fest ma, a szülinapján.
Balázs Péter 83. születésnapját ünnepelné ma (Fotó: Zih Zsolt/MTI)

Balázs Péter temetésén legalább százan gyűltek össze

Balázs Péter halála hírét a Szigligeti Színház közösségi oldalán jelentették be, saját halottjuknak tekintve az intézmény korábbi igazgatóját. A színészlegenda hosszú, méltósággal viselt betegség után, december 10-én hunyt el. December 18-án, a Farkasréti temetőben rendezett búcsúztatóján a családja mellett pályatársai kísérték utolsó útjára. Ahogy azt a Bors is megírta, a szertartásra elsőként Dósa Matyi érkezett meg, és ott volt még a temetésen többek között Oberfrank Pál, Lukács Sándor és felesége, Rákay Philip, Piros Ildikó, Halász Judit, Rudolf Péter és Kern András is. Legalább százfős gyászoló tömeg búcsúztatta a színművészt, aki ma március 5-én ünnepelné 83. születésnapját.

Így fest ma Balázs Péter sírja (Fotó: Máté Krisztián / bors)

Balázs Péter sírhelye még nem nyerte el végső formáját

Mivel még csak három hónapja volt a temetés, Balázs Péter sírhelye nem nyerte el a végső formáját: a föld megsüllyedése miatt akár egy év is eltelhet, míg a végső sírkövet elhelyezik. Az mégis látszik, hogy a közkedvelt színművész sírhelye szépen van gondozva. Szerető szavakkal ellátott szalagok, mécsesek és friss koszorúk díszelegtek a síron, és bizonyára Balázs Péter születésnapjára való tekintettel a mai nap folyamán ezek száma még gyarapodni fog.

A színművész sírját szerettei gondozzák (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Hat évtizedig együtt

Balázs Péter özvegye, Csilla asszony mintegy hat évtizedig állt mellette jóban-rosszban, a tragédia után néhány nappal megtörten így nyilatkozott:

Hiába volt beteg már évek óta, erre nem lehet felkészülni. Az elmúlt időszakban súlyosbodott az állapota. Itthon ápoltuk, és a lelkem mélyén tudtam, ennek így kell történni, elfogadtam. Ha valaki 64 évig a társad, és többé nincs, nem találod sehol, az borzalmas, de velem van, az ő szobájában aludtam, itt van velem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu