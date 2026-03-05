Sokkoló látvány: Így festett belülről a kórházba szállítása előtt Galla Miklós otthona

Galla Miklós a magyar abszurd humor egyik legnagyobb alakja, a L’art pour l’art Társulat alapítója és a Holló Színház lelke, évtizedeken át nevettette az országot. Az utóbbi években azonban inkább egészségi állapotáról és különc megnyilvánulásaitól volt hangos a sajtó, most pedig egy drámai fordulat után kórházba került. A Bors most feltárja a művész privát szféráját, bemutatva azt a környezetet, amelyben az utóbbi hónapjait töltötte az összeomlás előtt.
A művész lakókörnyezetéről készült fényképek hűen tükrözik azt a mentális és fizikai állapotot, amelybe az utóbbi időben került. A szobákban a felhalmozott tárgyak, a rendezetlenség és a mindent elborító por fogadta lapunkat. A padlón újsághegyek, a falakon pedig furcsán elhelyezett relikviák emlékeztetnek a múltbéli sikerekre.
A dráma akkor hágott a tetőfokára, amikor már a rendőrök is kimentek Miklós otthonához. A helyszínre érkező rendőröknek be kellett hatolniuk az ingatlanba, ahol sokkoló látvány fogadta őket. Barátai és kollégái megdöbbenve állnak az események előtt, bár többen elismerték: sejtették, hogy baj van, de nem gondolták, hogy ekkora.
Jelenleg Galla Miklóst a hírek szerint kórházban ápolják, ahol szakemberek felügyelik az állapotát. A rajongók és a szakma egy emberként szorít a felépüléséért, remélve, hogy a "Pa-dö-dő" és a "L’art pour l’art" egykori sztárja egyszer még visszatérhet a színpadra, és nem a szomorú képkockák maradnak meg róla az emlékezetünkben.
