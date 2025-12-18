Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szívszorító: itt vannak az első, exkluzív képek Balázs Péter temetéséről

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 13:46 / FRISSÍTÉS: 2025. december 18. 14:05
Gyászolnak a sztárvilág nagyjai. Balázs Péter temetése elkezdődött, mutatjuk az első fotókat.
Hosszú, méltósággal viselt betegség után, december 10-én hunyt el a magyar színészlegenda, Balázs Péter. Ahogy arról a Bors elsők között beszámolt, a közkedvelt színész-rendezőt december 18-án, csütörtökön helyezik végső nyughelyére a budapesti Farkasréti temetőben. A Bors is részt vesz a szívszorító gyászszertartáson, elsőként tudósítunk Balázs Péter temetése első perceiről.

Balázs Péter temetése december 18-án kora délután kezdődött el
Balázs Péter temetése december 18-án kora délután kezdődött el
Fotó: Nagy Béla / MW archív

Balázs Péter temetése: rengetegen gyászolják a helyszínen

Már érkeznek a gyászoló kollégák és hozzátartozók Balázs Péter temetése helyszínére. Hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy elbúcsúztassa Mekk Elek és a Nagy ho-ho-horgász karaktereinek is hangját adó színészt. A ravatalozóban a legenda nagy jeleneteit vetítik ki, ezzel felidézve elképesztő munkásságát.

Elsőként Dósa Matyi érkezett meg a helyszínre, aki segített az előkészületekben – ott van még a temetésen többek között Oberfrank Pál, Lukács Sándor és felesége, Rákay Philip, Piros Ildikó, Halász Judit, Rudolf Péter és Kern András is.

MK__7852
Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors
MK__7879
Lukács Sándor és felesége / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

 

MK__7862
Oberfrank Pál / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Balázs Péter betegsége sosem volt porondon

A 81 éves korában elhunyt színész mindig csupán érintőlegesen beszélt az őt évek óta kínzó kórról. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész csak a legutolsó években vallott arról, hogy egyre gyengébb, nem szívesen hagyja el az otthonát, és bőszen küzd a rettenetes kórral.

Mindebben végig mellette állt felesége, Csilla asszony, akivel közel hat évtizede voltak már házasok.

Hiába volt beteg már évek óta, erre nem lehet felkészülni. Az elmúlt időszakban súlyosbodott az állapota. Itthon ápoltuk, és a lelkem mélyén tudtam, ennek így kell történni, elfogadtam. Ha valaki 64 évig a társad, és többé nincs, nem találod sehol, az borzalmas, de velem van, az ő szobájában aludtam, itt van velem

– mondta megtörten néhány napja Balázs Péter özvegye a Tények Pluszban.

Balázs Péter szinkronjátékával és filmes alakításaival óriási hatással volt a magyar színházi- és filmes világra, legyen szó Luis de Funès vagy éppen Danny DeVito mozijairól, vagy a Szeleburdi családban és a Hippolytban megformált karaktereiről. A színművész 60 éves pályafutása alatt nemcsak a vásznon, de színpadon is maradandót alkotott, amit bizonyára egyik kollégája, és a nézők sem felednek majd. 

