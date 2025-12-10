Elhunyt Balázs Péter: itt vannak az első és utolsó fotók a színészről

Balázs Péter betegsége nem volt titok, halála mégis mindenkit váratlanul ért. A színművész hosszú évek óta küzdött a gyilkos kórral, de végig méltósággal, és a tőle megszokott derűvel viselte az állapotát. A Borsnak most Árpa Attila is megemlékezett néhány mondatban az ország nagy ho-ho-horgászáról, aki mindig maga volt a jókedv.

Balázs Péter gyermekei és felesége teljesen összetörtek, az egész ország mellettük áll a szörnyű gyászban (Fotó: Csabai István / Új Néplap)

Balázs Péter szinkronjátékával és filmes alakításaival óriási hatással volt a magyar színházi- és filmes világra, legyen szó Luis de Funès vagy éppen Danny DeVito mozijairól, vagy a Szeleburdi családban és a Hippolytban megformált karaktereiről. A színművész 60 éves pályafutása alatt nemcsak a vásznon, de színpadon is maradandót alkotott, amit bizonyára egyik kollégája sem feled majd. De nemcsak a barátok, Balázs Péter felesége és gyermekei is teljesen összetörtek a gyásztól. A színész 1967-ben vette feleségül szerelmét, Botár Csillát, akivel halála pillanatáig boldog házasságban éltek, és épp 12 nap múlva lett volna az 58. házassági évfordulójuk, amit együtt már nem ünnepelhetnek meg. A frigyből két gyermek, egy fiú és egy lány született, Balázs Bence és Bianka, de mostanra már négy fiú unokával is büszkéledhet a népes család, akik most mind összetört szívvel búcsúznak szerettüktől.

Balázs Péter A nagy ho-ho-horgász hangjaként marad meg örökre az utókornak, de természetesen megannyi ikonikus szerep köthető még hozzá (Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló)

Így emlékszik Árpa Attila Balázs Péterre

A színész-rendező még 25 évvel ezelőtt a Hippolyt című filmben, illetve később egy színdarabban is dolgozott együtt Balázs Péterrel, de azóta sajnos csak igen ritkán találkoztak. Ennek ellenére Árpa Attila sosem felejtette el, milyen volt egy ilyen csodálatos művésszel együtt játszani. Most a Borsnak idézte fel milyen is volt Balázs Péter igazán.

Remek színművész volt, és nagyon nagy veszteség a szakmának, hogy már nincs velünk. Egyszer egy színdarabban, egyszer pedig a filmben játszottunk együtt, így nem ismertem túl jól, de nagyon kedves embernek ismertem meg. Ő volt az, akiről mindig a jókedv és a nyugalom sugárzott. Soha, semmivel nem lehetett kihozni a sodrából, még a forgatások alatt sem, hiába kerültünk bármilyen élethelyzetbe. Sajnálatos, hogy ő már a második Péter rövid időn belül, aki elment, és óriási érték volt a szakmának

- idézte fel Árpa Attila, utalva Kálloy Molnár Péterre is.