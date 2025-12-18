Balázs Péter utolsó útja: megható képeken a legendás színész temetése - Galéria

December 18-án barátai, családtagjai és kollégái örökre elbúcsúztak a 82 évesen elhunyt Balázs Pétertől a budapesti Farkasréti temetőben. A temetésen ott volt többek között Halász Judit, Rudolf Péter, Kern András, Dósa Matyi, Rákay Philip, Lukács Sándor és Oberfrank Pál is – utóbbi nagyon megható beszéddel búcsúztatta a legendás színészt.

Balázs Péter temetésén nagyjából százan voltak, rengetegen gyászolják őt, egészen felfoghatatlan a halála. A Bors ott volt a szomorú eseményen és megörökítette a megható, fájdalmas és szívszorító pillanatokat. Alábbi galériánkban megmutatjuk, hogyan zajlott a közkedvelt színész, szinkronszínész és művész búcsúztatója, végső útja: