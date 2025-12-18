Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Balázs Péter utolsó útja: megható képeken a legendás színész temetése - Galéria

Balázs Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 16:32
galériatemetés
Rengetegen búcsúztak Balázs Pétertől a temetésén.

December 18-án barátai, családtagjai és kollégái örökre elbúcsúztak a 82 évesen elhunyt Balázs Pétertől a budapesti Farkasréti temetőben. A temetésen ott volt többek között Halász Judit, Rudolf Péter, Kern András, Dósa Matyi, Rákay Philip, Lukács Sándor és Oberfrank Pál is – utóbbi nagyon megható beszéddel búcsúztatta a legendás színészt.

MK__7861
Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Balázs Péter temetésén nagyjából százan voltak, rengetegen gyászolják őt, egészen felfoghatatlan a halála. A Bors ott volt a szomorú eseményen és megörökítette a megható, fájdalmas és szívszorító pillanatokat. Alábbi galériánkban megmutatjuk, hogyan zajlott a közkedvelt színész, szinkronszínész és művész búcsúztatója, végső útja:

2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
MK__7910 Kern András
MK__7925 Kern András
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
2025.12.18. Balázs Péter temetés
Galéria: Megrendítő búcsú: így kísérték utolsó útjára Balázs Pétert
Fotó: Máté Krisztián
1/19
Megrendítő búcsú: így kísérték utolsó útjára Balázs Pétert

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu