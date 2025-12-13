Balázs Péter özvegye összetört: Próbálok úgy tenni, mintha ez nem történt volna meg

Balázs Péter neve egyet jelentett a színházzal, a humorral és a magyar közönség szeretetével. Hosszú pályafutása alatt generációk nőttek fel az alakításain, miközben a magánéletben egy csendes, mély érzelmű férj volt. Özvegye, Csilla asszony 58 éven át állt mellette jóban-rosszban. Most nem a reflektorfényről szól ez a történet, hanem arról a fájdalomról, amely a függöny legördülése után maradt. Balázs Péter halála után ugyanis Csilla asszony számára megállt az idő. A lakásban minden tárgy, minden sarok róla mesél, miközben a csend szinte elviselhetetlen. A gyász nem hangos, hanem lassan, alattomosan kúszik be a mindennapokba. Így telnek most az özvegy napjai, egyedül egy közös élet emlékeivel.

Balázs Péter felesége nem tudja feldolgozni férje halálát (Fotó: Szabolcs László)

Balázs Péter utolsó órái a felesége szemével

A végső pillanatok felidézése még most is szinte elviselhetetlen számára. Csilla asszony hangja megremeg, amikor arról beszél, hogyan próbált erős maradni férje mellett. Ott volt mellette, nem engedte el a kezét, amíg csak lehetett. A szeretet és a fájdalom egyszerre volt jelen abban a szobában.

Szörnyű volt az egész, erre nem lehet felkészülni. Sokszor nézett föl rám, én simogattam a fejét, és akkor még mosolygott, tudta, hogy ott vagyunk mellette egyfolytában. Nyolc óra körül halt meg, és tíz óra körül már elvitték, úgyhogy éppenhogy az unokái el tudtak tőle búcsúzni holtában, és imádkoztak érte. Most olyan fény felé megy, amit megérdemel

– mondta zokogva a Tények pluszban a gyászoló feleség.

A szavai mögött ott remeg az a tehetetlenség, amit csak az érez, aki végignézi egy szerette távozását. Ezek a képek örökre beleégtek az emlékezetébe. A búcsú túl gyors volt, az idő kegyetlenül kevés.

Évek óta tartó küzdelem: a betegség árnyékában

Balázs Péter betegsége nem egyik napról a másikra jelent meg. A család együtt viselte a terhet, együtt reménykedett, együtt félt. Csilla asszony mindent megtett, amit csak lehetett, még akkor is, amikor már tudta, mi felé haladnak.

Hiába volt beteg már évek óta, erre nem lehet felkészülni. Az elmúlt időszakban súlyosbodott az állapota. Itthon ápoltuk, és a lelkem mélyén tudtam, ennek így kell történni, elfogadtam. Ha valaki 64 évig a társad, és többé nincs, nem találod sehol, az borzalmas, de velem van, az ő szobájában aludtam, itt van velem.

Ezek a mondatok fájdalmas őszinteséggel mutatják meg a gyász valóságát. A hiány minden éjszaka újra és újra felbukkan. A megszokott jelenlét eltűnése szinte feldolgozhatatlan.