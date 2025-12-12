Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Balázs Péter-kvíz: csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 07:15
Elhunyt a magyar színházi és filmes világ egyik meghatározó alakja. A hír megrendítő, hiszen generációk szerették a játékát és jellegzetes hangját. Balázs Péter szerepeit most kvízben idézheted fel.
  • Generációk nőttek fel Balázs Péter felejthetetlen hangján és szerepein.
  • A legendás színművész számtalan filmben, sorozatban és szinkronszerepben alkotott maradandót.
  • Most kvízben teheted próbára, mennyire emlékszel Balázs Péter legnagyszerűbb alakításaira. 

December 10-én elhunyt Balázs Péter, a magyar színház és filmművészet felejthetetlen alakja, akinek hangját és játékát generációk őrzik a szívükben. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész 82 éves volt. Neki köszönhetjük Mekk Elek jellegzetes hangját, a nagy ho-ho-horgász örök jókedvét, és számtalan olyan figurát, amelyek a gyerekkorunkhoz, családi délutánokhoz és színházi estékhez kapcsolódnak. Habár a közönség leginkább a humoros oldaláról ismerte, roppant fegyelmezett, sokoldalú és kitartó művész volt.

Balázs Péter ikonikus szerepei generációk kedvencei
Fotó: Szabolcs László /  Ripost

Balázs Péter Budapesten született 1943-ban, édesanyja balettművész, édesapja színész és rendező volt, így a színházi világ már gyerekként körülvette. Habár az édesapja építészmérnöki pályát szánt neki, hamar kiderült, hogy másfelé húzza a szíve. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1965-ben végzett, és már pályakezdőként is feltűnt közvetlenségével, jó humorával és karakteres jelenlétével.

Balázs Péter generációk kedvence volt 

Első társulata a veszprémi Petőfi Színház volt, később a Vígszínházhoz szerződött, ahol két évtizedet töltött el, és rendezőként is bemutatkozott. A kilencvenes évektől szabadúszóként dolgozott, emellett műsort vezetett, rádiózott, szinkronizált és rendezett. A szinkron világában legendává vált, Louis de Funès egyik magyar hangjaként sokak szemében ő teremtette meg a francia komikus jellegzetes karakterét, valamint több száz filmben, mesében hallhattuk felejthetetlen orgánumát. 2007-ben új fejezet kezdődött az életében, amikor kinevezték a szolnoki Szigligeti Színház igazgatójává. A színház éléről 2021-ben búcsúzott, de a pálya így sem engedte el: interjúk, televíziós szereplések és újabb feladatok voltak a bizonyítékai annak, hogy a színház világa továbbra is az otthona maradt. A szakma számos díjjal elismerte: 1982-ben Jászai Mari-díjat kapott, 2012-ben Kossuth-díjat, 2024-ben pedig a Karinthy-gyűrűt is átvehette.

Balázs Péter halála nagy veszteség a magyar kulturális életnek. Az alábbi kvízben felidézzük kedvenc szerepeit, legendás szinkronszerepeit, és mindazt, amit az elmúlt hat évtizedben adott nekünk.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik kedvelt magyar rajzfilmsorozat főhősének adta hangját hosszú éveken át?

