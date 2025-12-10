Nála jobb Lütyőt keresve sem találnánk — Balázs Péterre legikonikusabb szinkronszerepeivel emlékezünk

Sötét időszak ez a magyar filmvilágnak, hisz az utóbbi hetekben kultúránk több prominens szereplőjétől kellett megválnunk. Még Kassai Ilona és Kálloy Molnár Péter távozását sem tudtuk feldolgozni egészen, a mai nap viszont a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, Balázs Péter halála rázta meg a hazai kultúrát. A színművészt megannyi jeles projektben láthattuk, számtalan színházi előadásán kívül az István, a királyban és a Hyppolytban is szerepelt, hangját pedig közel 500 alkalommal hallhattuk különböző szinkronszerepekben. Játékában olykor intellektuális volt, olykor kedves, más esetekben szórakoztatóan dühös, avagy energikus, valamennyi közel áll a szívünkhöz a mai napig. Néhány szerepéhez olyannyira hozzánőtt, hogy mást elképzelni se tudtunk volna a helyére. Balázs Péter szinkronszerepeinek összegyűjtésére egy cikk kevésnek bizonyul.

A Balázs Péter szinkronhangok legendás örökségként maradtak fent az utókornak (Fotó: Zih Zsolt)

Louis de Funès állandósított szinkronhangja volt Balázs Péter

Lütyő felügyelő megjelenik, végtelen energiájával megtölti a teret és a burleszk káosz a maga különös módján feloldódik egy-egy végtelenül vicces film cselekménysorozatán belül. Legyen szó a Csendőr-sorozatról, a Szárnyát vagy a combját?-ról vagy az igazi klasszikus Horgász a pácbanról, ezek magyarra fordításában Balázs Péter jeleskedett. Annyira pontosan formálta meg a csendőrt, hogy ha fognánk valamely Funès film DVD-jét és a nyelvet átállítanánk az eredeti francia nyelvre, a nyelvi korlátokon kívül szinte fel se tűnne a különbség. 22 különböző filmben adta a francia botladozó humorista hangját.

53 bűnesetet oldott meg Hercule Poirotként

Agatha Christie bűnügyi regényeit sokan a TV-sorozat változatából ismerhették meg. A Poirot népszerű volt az alapanyaghoz való hűsége, ízléses humora és intelligens talányai miatt. A struktúra követte a krimisorozatok formuláját: a nyomozó belekeveredik egy bűnténybe, melyet a vallomásokból és helyszíni vizsgálatokból szép lassan felderít mélyen szántó intellektusával — de azért úgy, hogy azt mi, hétköznapi emberek is követni tudjuk. A főszereplő David Suchet pedáns megjelenésével és kackiás bajuszával tökéletes volt erre a szerepre, ahogy Balázs Péter is, aki 53 epizódban adta a belga magánnyomozó hangját.