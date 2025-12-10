Nála jobb Lütyőt keresve sem találnánk — Balázs Péterre legikonikusabb szinkronszerepeivel emlékezünk

Sötét időszak ez a magyar filmvilágnak, hisz az utóbbi hetekben kultúránk több prominens szereplőjétől kellett megválnunk. Még Kassai Ilona és Kálloy Molnár Péter távozását sem tudtuk feldolgozni egészen, a mai nap viszont a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, Balázs Péter halála rázta meg a hazai kultúrát. A színművészt megannyi jeles projektben láthattuk, számtalan színházi előadásán kívül az István, a királyban és a Hyppolytban is szerepelt, hangját pedig közel 500 alkalommal hallhattuk különböző szinkronszerepekben. Játékában olykor intellektuális volt, olykor kedves, más esetekben szórakoztatóan dühös, avagy energikus, valamennyi közel áll a szívünkhöz a mai napig. Néhány szerepéhez olyannyira hozzánőtt, hogy mást elképzelni se tudtunk volna a helyére. Balázs Péter szinkronszerepeinek összegyűjtésére egy cikk kevésnek bizonyul.
Lütyő felügyelő megjelenik, végtelen energiájával megtölti a teret és a burleszk káosz a maga különös módján feloldódik egy-egy végtelenül vicces film cselekménysorozatán belül. Legyen szó a Csendőr-sorozatról, a Szárnyát vagy a combját?-ról vagy az igazi klasszikus Horgász a pácbanról, ezek magyarra fordításában Balázs Péter jeleskedett. Annyira pontosan formálta meg a csendőrt, hogy ha fognánk valamely Funès film DVD-jét és a nyelvet átállítanánk az eredeti francia nyelvre, a nyelvi korlátokon kívül szinte fel se tűnne a különbség. 22 különböző filmben adta a francia botladozó humorista hangját.
Agatha Christie bűnügyi regényeit sokan a TV-sorozat változatából ismerhették meg. A Poirot népszerű volt az alapanyaghoz való hűsége, ízléses humora és intelligens talányai miatt. A struktúra követte a krimisorozatok formuláját: a nyomozó belekeveredik egy bűnténybe, melyet a vallomásokból és helyszíni vizsgálatokból szép lassan felderít mélyen szántó intellektusával — de azért úgy, hogy azt mi, hétköznapi emberek is követni tudjuk. A főszereplő David Suchet pedáns megjelenésével és kackiás bajuszával tökéletes volt erre a szerepre, ahogy Balázs Péter is, aki 53 epizódban adta a belga magánnyomozó hangját.
A Harry Potter filmeknek volt egy történetszála, amelyről határozottan nem beszélünk eleget — ez pedig a varázslótanonc kapcsolata nevelő családjával, melynek természete mindig haragos marad, de azért valamivel mégis enyhül idővel, ahogy Harry kivívja a magának való tiszteletet. Vernon Dursley haragjától mindig dühös, mogorva karakterét Richard Griffiths alakította és a hazai közönség Balázs Péter hangján hallhatta öt filmben is.
Balázs Péter hangját hihetetlenül sok mesében hallhattuk, melyek közül nekünk A nagy ho-ho-ho-horgász marad a kedvencünk. Gyerekkorunk meséjében láthattuk az ő általa alakított találékony horgászt, Főkukac barátjának hangját pedig a szintén legendás Mikó István adta. Ugyanakkor a Disney mesékben nagyon sok karaktert is ő szólaltatott meg: Lumiere a Szépség és a Szörnyetegből, Philoktétész a Herkulesből, Bagoly a Micimackó filmekből — mindez a teljesség igénye nélkül. Valahány karakter közülük nem csak szórakoztató, de valahol mély bölcsességet is hordoznak magunkban. Pontosan úgy, ahogy emlékezni szeretnénk a színészlegendára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.