A Nagy Duett: újabb kulisszatitkokat mutatott Till Attila

Töretlen népszerűséggel halad előre A Nagy Duett, melynek legutóbbi kiesője Lakatos Laci és Tolvai Reni kettőse volt. Habár a versenyzők száma csökken, az izgalom óriási a színfalak mögött is, erről tanúskodik Till Attila legújabb, kulisszatitkokkal teli Instagram-bejegyzése is. Lássuk, a legutóbbi adás titkait!

A Nagy Duett: újabb kulisszatitkokat közölt Till Attila. / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A Nagy Duett negyedik adásának kulisszatitkai

Till Attila videóiból kiderült, hogy bizony nemcsak azon sztárok izgulnak színpadra lépés előtt, akiknek nem az éneklés a szakmájuk, hanem profi mentoraik is. Fény derült ugyanis például Lengyel Johanna különleges fókusztechnikájára, de azt is megtudhattuk, hogy a Vastag Csaba-Domján Evelin házaspár rögtön visszanézi produkcióját, amint lehetőség nyílik rá.

Ilyenkor visszanézzük magunkat, visszanézzük a produkciónkat, hogy tanuljunk belőle és legközelebb még jobban felkészüljünk

- árulta el Vastag Csaba.