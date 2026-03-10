A Nagy Duett: újabb kulisszatitkokat mutatott Till Attila

Töretlen népszerűséggel halad előre A Nagy Duett, melynek legutóbbi kiesője Lakatos Laci és Tolvai Reni kettőse volt. Habár a versenyzők száma csökken, az izgalom óriási a színfalak mögött is, erről tanúskodik Till Attila legújabb, kulisszatitkokkal teli Instagram-bejegyzése is. Lássuk, a legutóbbi adás titkait!
Till Attila videóiból kiderült, hogy bizony nemcsak azon sztárok izgulnak színpadra lépés előtt, akiknek nem az éneklés a szakmájuk, hanem profi mentoraik is. Fény derült ugyanis például Lengyel Johanna különleges fókusztechnikájára, de azt is megtudhattuk, hogy a Vastag Csaba-Domján Evelin házaspár rögtön visszanézi produkcióját, amint lehetőség nyílik rá.
Ilyenkor visszanézzük magunkat, visszanézzük a produkciónkat, hogy tanuljunk belőle és legközelebb még jobban felkészüljünk
- árulta el Vastag Csaba.
