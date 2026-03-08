"Az Áron zacsijáról lepattant macit csókolgatod" - Liptai Claudia beszólt Lékai-Kiss Ramónának

A Nagy Duett negyedik élő adásában a párosok csoportos előadással is készültek. Kovács Áron, Gesztesi Panka, Pákó, Komonyi Zsuzsi, Gáspár Bea és Peter Srámek Krisz Rudi Homokba rajzolt szerelem című örökbecsű számát adta elő. Nem mindennapi formációban...

Fotó: MATE KRISZTIAN

Az énekesek ugyanis Cupidónak öltözve borzolták a kedélyeket - míg a hölgyek kifejezetten szépek voltak angyali szerelésükben, a férfiak paródiái lettek önmaguknak. A legnagyobb szerencsére. Ugyanis a zsűri és a nézők is önfeledten élvezték az előadást.

Egy ponton egy apró kis mackó repült a zsűriasztal felé, Lékai-Kiss Ramóna pedig boldogan kapott utána, hogy aztán puszilgassa az apróságot. Majd lelankadt a mosoly az arcáról, amikor Liptai Claudia megkérdezte tőle, emlékszik-e, honnan is repült oda a maci. A kis plüssfigura ugyanis Kovács Áron alsónadrágjára volt erősítve, és a végső meghajlásnál lett volna szerepe, ám a kellék önálló életre kelt.

"Az Áron zacsijáról lepattant macit csókolgatod" - mondta nevetve Liptai Claudia Lékai-Kiss Ramónának. A többieknek sem kellett több, azt kérdezgették, mi van a mackóra írva. Liptai szerint "Here coming".