Stohl András kimondta: Vastag Csaba egy retró felnőttfilmesre hasonlít?

vastag csaba
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 21:32 / FRISSÍTÉS: 2026. március 08. 22:13
felnőttfilmesa nagy duettA Nagy Duett 2026
Stohl Andrást érdekes dologra emlékeztette Vastag Csaba A Nagy Duettben.

Miközben mindenki el volt ájulva Vastag Csaba és felesége produkcióján, Stohl András annyit mondott: tudja, hogy újabb cikközönt zúdít a nyakába, de muszáj kimondania: "Nekem a 80-as évek felnőttfilmes csávója vagy".

MK__5605
Fotó: MATE KRISZTIAN

"Szexi Mátyás". "Long Joe" - próbálkoztak a pornósnevekkel a zsűritagok.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
