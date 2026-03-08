Stohl András kimondta: Vastag Csaba egy retró felnőttfilmesre hasonlít?

Miközben mindenki el volt ájulva Vastag Csaba és felesége produkcióján, Stohl András annyit mondott: tudja, hogy újabb cikközönt zúdít a nyakába, de muszáj kimondania: "Nekem a 80-as évek felnőttfilmes csávója vagy".
"Szexi Mátyás". "Long Joe" - próbálkoztak a pornósnevekkel a zsűritagok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.