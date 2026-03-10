Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Összeomlott a család: hazaküldték az orvosok, meghalt a baba

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 20:25
Még két éves sem volt. A baba halálának körülményeit vizsgálják.
Egy 1 év 9 hónapos gyermek meghalt Romániában, miután néhány nappal korábban a kórház sürgősségi osztályán megvizsgálták, majd hazaküldték. A babát március 5-én vitték a iași-i Szent Mária gyermekkórházba, „a jobb láb funkcionális zavarával, enyhe légzőszervi tünetekkel”. Több orvosi vizsgálat elvégzése után a gyermeket kiengedték a kórházból, és hazaküldték.

A baba nem sokkal később elhunyt
A baba nem sokkal később elhunyt / Fotó: Freepik.com

Rosszabbodott a baba állapota, elhunyt a kicsi

Állapota később rosszabbodott, és szombaton ismét a kórházba vitték, ahol az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

„A gyermeket a Sürgősségi Osztály orvosa és egy ortopéd szakorvos vizsgálta meg. Vérvizsgálatokat végeztek, valamint egy medenceröntgent készítettek. A beteg terápiás javaslatokkal tért haza, és azt az utasítást kapta, hogy március 9-én térjen vissza kontrollvizsgálatra, vagy jelentkezzen sürgősen, ha a tünetek ezt indokolják. Március 7-én a gyermeket szív- és légzésleállás állapotában hozták vissza, és nem reagált az újraélesztési kísérletekre. A kórház szintjén belső vizsgálatot indítottak” – nyilatkozta az orvos.

A halál pontos okát az boncolás eredményei fogják megállapítani - írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
