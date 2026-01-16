„Éreztem az éles fájdalmat és hallottam is a reccsenést” - Peller Károly másfél órás műtéten esett át súlyos balesete után

A szombati operettgála fináléja előtti utolsó műsorszám alatt Peller Károly egy emelés közben éles fájdalmat érzett a karjában, miközben hallotta azt a bizonyos reccsenést, ami bizony nem sok jót ígért. A színész csak alig-alig tudta felemelni a karját, de becsületből még végigcsinálta a finálét, majd a rendezvényt biztosító mentőorvoshoz sietett, aki első ránézésre kimondta, szinte biztos, hogy ín szakadás történt és már csak az a kérdés, hogy teljes, vagy részleges-e. Károly végül szakorvoshoz fordult és hamar kiderült, nagyobb a baj, mint remélte. A szakadás teljes volt, a műtét pedig halaszthatatlan. A színész már túl is van a beavatkozáson és otthonában értük utol, ahol most egy darabig lábadozni kényszerül.
„Szendy Szilvi barátommal ezerszer és még egyszer előadtuk már a Szép város Kolozsvár című Kálmán Imre örökbecsűt, így rutinból álltam neki a szokásos emelésnek.”
Egy ponton éreztem az éles fájdalmat és hallottam is a reccsenést. A mentőtiszt, aki a helyszínen volt, azonnal sejtette, hogy itt bizony szakadás van.
„Aznap éjjel még hazavezettem, ami innen nézve kész csoda, hiszen a ”törvényszerűség” értelmében mozdítani sem lehettem volna képes a karomat. Másnap célba vettem a háziorvost, aki kézfejem dagadtsága miatt röntgent és MRI vizsgálatot javasolt. Ezt a két vizsgálatot magán úton végeztettem el és be is bizonyosodott, hogy leszakadt a bicepszem. Az orvos közölte, hogy azonnali műtétre van szükség, így felhívtam Dr. Szoboszlai András sebészbarátomat, aki a siófoki kórházban praktizál. Szerdán pedig el is végezte a hetvenperces beavatkozást. Visszavarrta a bicepszemet és egy implantátum is bekerült, hogy a helyén is maradjon” – mesélte a Borsnak Peller Károly színész.
Az operettsztár most kézfejtől vállig gipszben várja a gyógyulást, ami minden jel szerint hosszúra nyúlik majd. Peller Károly ugyanakkor elárulta, nem kell végig pihennie a teljes rehabilitációs időszakot, így ahogy egészsége engedi, visszatér a színpadra.
Most tíz napig biztosan gipszben marad a karom és a teljes felépülési idő nagyjából fél év lesz.
„Amelyik darabban van váltótársam, ott ő lép a helyemre, ahol pedig nincs, beugrót kell keresni. Egyelőre éppen egyeztetek a teátrumokkal. Ugyanakkor lesznek olyan előadások, melyekben már a teljes felépülésem előtt visszatérhetek, de hogy melyek ezek, az még a jövő zenéje” – tette hozzá a súlyosan sérült színész, aki nagyon hálás a siófoki kórház szakembereinek az ellátásáért és szeretetéért, amit kapott. „Szeretném elmondani, hogy a siófoki kórházban a körülményekhez képest csodálatosan éreztem magam. Fantasztikus orvosok és ápolók gondoskodtak rólam és végtelenül hálás vagyok nekik a profizmusért és szívért, amivel felém és a többi páciens felé fordultak, fordulnak” – zárta gondolatait Peller Károly.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.