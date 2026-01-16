„Éreztem az éles fájdalmat és hallottam is a reccsenést” - Peller Károly másfél órás műtéten esett át súlyos balesete után

A szombati operettgála fináléja előtti utolsó műsorszám alatt Peller Károly egy emelés közben éles fájdalmat érzett a karjában, miközben hallotta azt a bizonyos reccsenést, ami bizony nem sok jót ígért. A színész csak alig-alig tudta felemelni a karját, de becsületből még végigcsinálta a finálét, majd a rendezvényt biztosító mentőorvoshoz sietett, aki első ránézésre kimondta, szinte biztos, hogy ín szakadás történt és már csak az a kérdés, hogy teljes, vagy részleges-e. Károly végül szakorvoshoz fordult és hamar kiderült, nagyobb a baj, mint remélte. A szakadás teljes volt, a műtét pedig halaszthatatlan. A színész már túl is van a beavatkozáson és otthonában értük utol, ahol most egy darabig lábadozni kényszerül.

Peller Károly súlyos balesete után már otthonában lábadozik (Fotó: Facebook)

Peller Károly: „Leszakadt a bicepszem...”

„Szendy Szilvi barátommal ezerszer és még egyszer előadtuk már a Szép város Kolozsvár című Kálmán Imre örökbecsűt, így rutinból álltam neki a szokásos emelésnek.”

Egy ponton éreztem az éles fájdalmat és hallottam is a reccsenést. A mentőtiszt, aki a helyszínen volt, azonnal sejtette, hogy itt bizony szakadás van.

„Aznap éjjel még hazavezettem, ami innen nézve kész csoda, hiszen a ”törvényszerűség” értelmében mozdítani sem lehettem volna képes a karomat. Másnap célba vettem a háziorvost, aki kézfejem dagadtsága miatt röntgent és MRI vizsgálatot javasolt. Ezt a két vizsgálatot magán úton végeztettem el és be is bizonyosodott, hogy leszakadt a bicepszem. Az orvos közölte, hogy azonnali műtétre van szükség, így felhívtam Dr. Szoboszlai András sebészbarátomat, aki a siófoki kórházban praktizál. Szerdán pedig el is végezte a hetvenperces beavatkozást. Visszavarrta a bicepszemet és egy implantátum is bekerült, hogy a helyén is maradjon” – mesélte a Borsnak Peller Károly színész.

Peller Károly balesete után még lejátszott egy előadást, majd másnap fordult szakorvoshoz (Fotó: YouTube)

„Fantasztikus orvosok és ápolók gondoskodtak rólam”

Az operettsztár most kézfejtől vállig gipszben várja a gyógyulást, ami minden jel szerint hosszúra nyúlik majd. Peller Károly ugyanakkor elárulta, nem kell végig pihennie a teljes rehabilitációs időszakot, így ahogy egészsége engedi, visszatér a színpadra.

Most tíz napig biztosan gipszben marad a karom és a teljes felépülési idő nagyjából fél év lesz.

„Amelyik darabban van váltótársam, ott ő lép a helyemre, ahol pedig nincs, beugrót kell keresni. Egyelőre éppen egyeztetek a teátrumokkal. Ugyanakkor lesznek olyan előadások, melyekben már a teljes felépülésem előtt visszatérhetek, de hogy melyek ezek, az még a jövő zenéje” – tette hozzá a súlyosan sérült színész, aki nagyon hálás a siófoki kórház szakembereinek az ellátásáért és szeretetéért, amit kapott. „Szeretném elmondani, hogy a siófoki kórházban a körülményekhez képest csodálatosan éreztem magam. Fantasztikus orvosok és ápolók gondoskodtak rólam és végtelenül hálás vagyok nekik a profizmusért és szívért, amivel felém és a többi páciens felé fordultak, fordulnak” – zárta gondolatait Peller Károly.