Megműtötték Molnár Rajmundnak, a Pogon Szczecin labdarúgójának térdét, az augusztusban igazolt csatár elülső keresztszalag-rekonstrukciós beavatkozáson esett át. Molnár december 2-án a Widzew Lódz elleni idegenbeli kupameccsen sérült meg.

Molnár Rajmund súlyos sérülést szenvedett / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Reccsenést hallottam, de erőt vettem magamon, és folytattam a játékot, amihez az adrenalin is hozzásegített. A félidőben ellenőrizték a jobb térdemet, csúnyán bedagadt, ezért lecseréltek. A vizesedés okán nem tudták megállapítani a kórismét, ezért pihenőre küldtek, melynek ideje alatt a barátnőmmel elutaztam a mexikói Cancunba, ahol máris jelentős a vb-láz. Visszatértünk után az MRI-kimutatta a 90 százalékos térszalagszakadásomat

- újságolta Molnár a Borsnak. A pénteki térdszalag-rekonstrukciós beavatkozást a Pogon sebész csapatorvosa hajtotta végre, aki olyan lelkiismeretes ember, hogy vasárnap Molnár lakásán ellenőrizte a lábadozót.

Molnár Rajmund nem utazik a csapattal

Marco Rossi szövetségi kapitány felfedezettje, a 23 éves támadó 12 mérkőzésen három gólt szerzett a Pogon színeiben, ám most legalább fél évig nem futballozhat. A klub honlapján a Szczecin csapatorvosa a beavatkozás előtt elmondta, hat-nyolc hónap az átlagos felépülési idő hasonló sérüléseknél. A lengyelek elhalmozzák szeretetük minden apró jelével, ezért Molnár kötelességének érzi, hogy elkezdi az óvatos rehabilitációt.

Megvitattuk annak lehetőségét is, hogy elutazom a srácokkal a törökországi edzőtáborba, de kiderült, a repülőút egy ilyen beavatkozás után veszélyes, tudniillik a levegőben újra bedagadna a térdem

- zárta Molnár.