Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Reccsenést hallottam" - így élte meg súlyos sérülését Marco Rossi felfedezettje

műtét
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 19:30
válogatottMolnár RajmundPogon Szczecin
Pénteki térdműtétjét követően máris rehabilitációs gyakorlatokat végez válogatott futballistánk. Molnár Rajmund elmondta, ősszel tér vissza a pályára.
(s)
A szerző cikkei

Megműtötték Molnár Rajmundnak, a Pogon Szczecin labdarúgójának térdét, az augusztusban igazolt csatár elülső keresztszalag-rekonstrukciós beavatkozáson esett át. Molnár december 2-án a Widzew Lódz elleni idegenbeli kupameccsen sérült meg.

Molnár Rajmund
Molnár Rajmund súlyos sérülést szenvedett / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Reccsenést hallottam, de erőt vettem magamon, és folytattam a játékot, amihez az adrenalin is hozzásegített. A félidőben ellenőrizték a jobb térdemet, csúnyán bedagadt, ezért lecseréltek. A vizesedés okán nem tudták megállapítani a kórismét, ezért pihenőre küldtek, melynek ideje alatt a barátnőmmel elutaztam a mexikói Cancunba, ahol máris jelentős a vb-láz. Visszatértünk után az MRI-kimutatta a 90 százalékos térszalagszakadásomat

- újságolta Molnár a Borsnak. A pénteki térdszalag-rekonstrukciós beavatkozást a Pogon sebész csapatorvosa hajtotta végre, aki olyan lelkiismeretes ember, hogy vasárnap Molnár lakásán ellenőrizte a lábadozót. 

Molnár Rajmund nem utazik a csapattal

Marco Rossi szövetségi kapitány felfedezettje, a 23 éves támadó 12 mérkőzésen három gólt szerzett a Pogon színeiben, ám most legalább fél évig nem futballozhat. A klub honlapján a Szczecin csapatorvosa a beavatkozás előtt elmondta, hat-nyolc hónap az átlagos felépülési idő hasonló sérüléseknél. A lengyelek elhalmozzák szeretetük minden apró jelével, ezért Molnár kötelességének érzi, hogy elkezdi az óvatos rehabilitációt.

Megvitattuk annak lehetőségét is, hogy elutazom a srácokkal a törökországi edzőtáborba, de kiderült, a repülőút egy ilyen beavatkozás után veszélyes, tudniillik a levegőben újra bedagadna a térdem

- zárta Molnár.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu