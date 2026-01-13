Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
„Még nem tudni pontosan, mi történt” – előadás közben megsérült a népszerű magyar színész, nem tudni, mikor léphet színpadra

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 10:05
A népszerű színész maga számolt be a balesetről.
Óriási riadalommal indult a 2026-o év Peller Károly számára, a színész ugyanis balesetet szenvedett a színpadon. Az esetről maga számolt be, Facebook-oldalán megosztott bejegyzéséből az is kiderült, hogy a József Attila Színház Macskafogó című előadása közben történt a baj. 

Fotó: Nemeth Andras Peter

Még nem tudni pontosan, mi történt, a tény az, hogy valami szakadt a karomban. Reméljük csak kicsit, de most nem túl kellemes. Szóval ma kicsit sérült az Intermouse rendőre. További vizsgálatok várnak rám, abból majd kiderül, hogy kell-e lemondani előadást, amit nagyon sajnálnék, ha így lenne. Igyekszem gyógyulni, de hamarosan többet tudunk a helyzetről, amit majd megosztok Veletek!

– írta közösségi oldalán a népszerű színész

Mondanunk sem kell, hogy pillanatok alatt ellepték az aggódó és jobbulást kívánó kommentek Peller Károly bejegyzése alatt, egy ország szurkol az operetténekesnek. 

