„Még nem tudni pontosan, mi történt” – előadás közben megsérült a népszerű magyar színész, nem tudni, mikor léphet színpadra

Óriási riadalommal indult a 2026-o év Peller Károly számára, a színész ugyanis balesetet szenvedett a színpadon. Az esetről maga számolt be, Facebook-oldalán megosztott bejegyzéséből az is kiderült, hogy a József Attila Színház Macskafogó című előadása közben történt a baj.
Még nem tudni pontosan, mi történt, a tény az, hogy valami szakadt a karomban. Reméljük csak kicsit, de most nem túl kellemes. Szóval ma kicsit sérült az Intermouse rendőre. További vizsgálatok várnak rám, abból majd kiderül, hogy kell-e lemondani előadást, amit nagyon sajnálnék, ha így lenne. Igyekszem gyógyulni, de hamarosan többet tudunk a helyzetről, amit majd megosztok Veletek!
– írta közösségi oldalán a népszerű színész.
Mondanunk sem kell, hogy pillanatok alatt ellepték az aggódó és jobbulást kívánó kommentek Peller Károly bejegyzése alatt, egy ország szurkol az operetténekesnek.
