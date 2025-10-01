Gyászol Peller Károly: "Az Égi Társulathoz a MESTEREM!"

Gyászhírt tett közzé közösségi oldalán Peller Károly: elhunyt Medgyesi Mária, az ország egyik legnagyobb primadonnája. "Tegnap átszerződött régi játszótársaihoz az Égi Társulathoz a MESTEREM!
Medgyesi Mária. 1935. január 13. - 2025 szeptember 30." – írta közösségi oldalán.
Medgyesi Mária Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, rendező volt, a Budapesti Operettszínház örökös tagja. A budapesti születésű tehetség 1957-ben végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskola színész szakát. Pályafutását a debreceni Csokonai Színházban kezdte, majd 1958–60-ban a kecskeméti Katona József, 1960–62-ben a pécsi Nemzeti, 1962–64-ben a veszprémi Petőfi, 1964–66-ban a győri Kisfaludy Színházban játszott. 1966-tól volt a Fővárosi Operettszínház tagja, ugyanebben az évben kapta meg a Jászai Mari-díjat is. 88 színdarabban és számos filmben láthattuk: volt Papagena Mozart Varázsfuvolájában, Irina Csehov Három nővérében vagy épp Sylvia Kálmán Imre Csárdáskirálynőjében. Az 1990-es évektől kezdve tanított a Budapesti Operettszínház zenés színészképző stúdiójában, a Szivárvány Színiiskolában, vagy épp a Shakespeare Színiakadémián.
Medgyesi Mária ezekben az években nem csak színészetet, de beszédtechnikát is oktatott, többek közt Peller Károlynak is, akivel a haláláig jó kapcsolatot ápolt. A színész úgy fogalmazott korábban: Medgyesi tanította meg őt beszélni.
Peller Károly a köztük lévő kapocs miatt amolyan pótanyaként tekintett Medgyesi Máriára. Többször kiemelte: rengeteget tanult tőle, köszönhet neki.
Medgyesi művésznő csendben, nagy felhajtás nélkül ünnepelte idén januárban a 90. születésnapját. Nem különösebben kívánt kimozdulni. Egy évtizeddel korábban, 80 évesen azonban még színpadon ünnepelt.
Nyugodjék békében!
