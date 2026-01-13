Palik László: „Tökéletes mozaikcsaládunk van, jobbat nem is kívánhatnék"

Munkanapra esett idén Palik László születésnapja, aki ma töltötte be a 64. életévét. A televíziós legenda azonban sosem tartozott azok közé, akik nagy felhajtást csapnak az ilyen alkalmak köré: számára a nyugalom, az aktív mindennapok és a családi harmónia sokkal fontosabb, mint a hangos ünneplés. A műsorvezető, sportújságíró és egykori tereprali-versenyző évtizedek óta a magyar médiavilág meghatározó alakja, mégis megőrizte azt a természetességet és belső egyensúlyt, amely ma is fiatalon tartja.
„Munkanapon ért a születésnapom idén, így nincs olyan nagy lehetőségem az ünneplésre, de egyébként sem vagyok kifejezetten ünneplős típus” – kezdte őszintén a Borsnak. Szavai azonban nem lemondásról árulkodnak, sokkal inkább egy olyan életszemléletről, amelyben a kor már nem teher, hanem felszabadító tapasztalat. Visszatekintve az elmúlt évekre egyértelműen pozitív érzések töltik el:
Ha visszanézek, csak öröm van bennem. Azt hozzá kell tennem, hogy imádok hatvanpluszos lenni, mert ettől minden sokkal egyszerűbb lett az életemben
– árulta el a műsorvezető.
A tapasztalat, mint mondja, nem elvesz, hanem hozzáad. Az évek során sikerült megőriznie fizikai állóképességét, miközben a problémák kezelése is letisztultabbá vált: „A fizikai állóképességemet sikerült megőriznem, ráadásul a tapasztalatok miatt minden könnyebbé vált. A nehézségek is egyszerűbbek – amikor probléma merül fel, az már sokszor ismerős. Szélesedett az eszköztáram, amitől minden vidámabb és könnyebb” – magyarázta Palik László.
Az aktív életmód nála nem kampányszerű elhatározás, hanem évtizedek óta következetesen tartott rendszer. Úgy véli, az öregedés jeleihez is lehet humorral viszonyulni, ha az ember nem engedi el magát: „Ki lehet tolni az öregedést. Amik jönnek a korral, és észreveszem magamon – olvasáshoz a szemüveg és hasonlók –, azon néha felkacagok. Azt érzem, ha hagynám magam, lehetne több tünetem is, és kevésbé lennék aktív”.
A mindennapok része a sport és a tudatos étkezés, amelyet már egészen fiatal kora óta komolyan vesz:
Mióta az eszemet tudom, naponta sportolok és odafigyelek arra, mit és mennyit eszem. Így sikerült megőriznem a vitalitásomat. Nem érzem a 64 év fizikai terhét
– mondta határozottan az Exatlon Hungary műsorvezetője.
Az elszántságát egy sajátos kísérlettel írta le, amely immár több mint egy évtizede tart: „Tizenkét éve vagyok benne egy emberkísérletben, aminek kijelöltem az alanyát: magamat. Tizenkét éve nem volt pihenőnapom, minden nap minimum harminc percet sportoltam” – mesélte. Hangsúlyozta, hogy még a hosszú utazások sem jelentettek kifogást: „Még akkor is, ha a tengeren túlra repültem, akkor is megtaláltam azt a fél órát. Sérülés esetén pedig olyan gépet használtam, ami például nem terhelte az Achilles-inamat amikor az elszakadt” – árulta el Palik László.
A stabilitás azonban nemcsak a testében, hanem a magánéletében is megvan. Palik László szerint a kiegyensúlyozott párkapcsolat és a szeretettel működő család legalább olyan fontos, mint az edzés: „Tökéletes mozaikcsaládunk van, jobbat nem is kívánhatnék” – fogalmazott, majd hozzátette:
Anikóval a gyerekeinkkel kapcsolatos dolgokat teljes egyetértésben kezeljük, és a gyerekeink érzik az édesanyjuk és az édesapjuk feltétlen támogatását és napi szeretetét mindkét oldalról. Szerintem ez borzasztóan fontos
– vallotta be Palik.
Párja, Petra kisfia, Samu természetes módon vált az életének részévé, akiről büszkén beszél: „Csuda kis kedvemrevaló krapek lett ő is” – mondta, majd kitért arra is, milyen jó látni, hogy Samu és Vince fia között valódi jó kapcsolat alakult ki: „Rendkívül jó bandakapcsolatban vannak, amit jó látni”.
A műsorvezető szerint a boldogság végső soron a nyugalomból fakad: „Mindenkinek ugyanazt a harmóniát kívánom, amiben mi Petrával lassan már öt éve élünk” – fogalmazott. Úgy érzi, ez idő alatt egyetlen negatív érzés sem árnyékolta be a mindennapjaikat: „Nagy szeretetben és nyugalomban telnek a napjaink. Mosolyog Petra, mosolyognak a gyerekek, Anikó is mosolyog, Vilmos fiunk teszi ugyanezt Dublinban, ahol egyetemre jár, Júlia lányom pedig Oslóban, ahol kutatóként dolgozik – és ez így van rendben”– zárta a gondolatait.
