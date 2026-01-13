Palik László: „Tökéletes mozaikcsaládunk van, jobbat nem is kívánhatnék"

Munkanapra esett idén Palik László születésnapja, aki ma töltötte be a 64. életévét. A televíziós legenda azonban sosem tartozott azok közé, akik nagy felhajtást csapnak az ilyen alkalmak köré: számára a nyugalom, az aktív mindennapok és a családi harmónia sokkal fontosabb, mint a hangos ünneplés. A műsorvezető, sportújságíró és egykori tereprali-versenyző évtizedek óta a magyar médiavilág meghatározó alakja, mégis megőrizte azt a természetességet és belső egyensúlyt, amely ma is fiatalon tartja.

Palik László karrierje még 40 év után is dübörög (Fotó: archív)

Palik László élete remekül alakult: „Ha visszanézek, csak öröm van bennem"

„Munkanapon ért a születésnapom idén, így nincs olyan nagy lehetőségem az ünneplésre, de egyébként sem vagyok kifejezetten ünneplős típus” – kezdte őszintén a Borsnak. Szavai azonban nem lemondásról árulkodnak, sokkal inkább egy olyan életszemléletről, amelyben a kor már nem teher, hanem felszabadító tapasztalat. Visszatekintve az elmúlt évekre egyértelműen pozitív érzések töltik el:

Ha visszanézek, csak öröm van bennem. Azt hozzá kell tennem, hogy imádok hatvanpluszos lenni, mert ettől minden sokkal egyszerűbb lett az életemben

– árulta el a műsorvezető.

Remek formában van

A tapasztalat, mint mondja, nem elvesz, hanem hozzáad. Az évek során sikerült megőriznie fizikai állóképességét, miközben a problémák kezelése is letisztultabbá vált: „A fizikai állóképességemet sikerült megőriznem, ráadásul a tapasztalatok miatt minden könnyebbé vált. A nehézségek is egyszerűbbek – amikor probléma merül fel, az már sokszor ismerős. Szélesedett az eszköztáram, amitől minden vidámabb és könnyebb” – magyarázta Palik László.

Palik László Legyen ön is milliomosban való feltűnése újra népszerűvé tette a műsort ( Fotó: TV2)

Eddig jól áll az öregség elleni harcban

Az aktív életmód nála nem kampányszerű elhatározás, hanem évtizedek óta következetesen tartott rendszer. Úgy véli, az öregedés jeleihez is lehet humorral viszonyulni, ha az ember nem engedi el magát: „Ki lehet tolni az öregedést. Amik jönnek a korral, és észreveszem magamon – olvasáshoz a szemüveg és hasonlók –, azon néha felkacagok. Azt érzem, ha hagynám magam, lehetne több tünetem is, és kevésbé lennék aktív”.