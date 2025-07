Palik László a Balatonra költözött új párjával

Palik László sérülése miatt most visszafogottabban edz (Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN)

Palik László Legyen Ön is milliomos! műsorvezetőjeként tért vissza

Az idei nyár különlegességét csak fokozza, hogy a Legyen Ön is milliomos! vadonatúj évaddal tért vissza a TV2 képernyőjére. Az izgalmas epizódok vasárnap esténként szórakoztatják a nézőket egész nyáron át.

„Ez a szék három dolgot testesít meg számomra: megtiszteltetés, felelősség és folyamatos kihívás” – mondta a tévés.

„Negyven év tévézés után is izgulok minden adás után, amíg várom a nézettségi adatokat, mert úgy gondolom, hogy a néző bizalmáért nap mint nap újra meg kell dolgoznunk. A Legyen Ön is milliomos! formátuma szerintem zseniális, mert nemcsak a játékost, hanem engem is próbára tesz: amikor segítséget kérnek tőlem például, onnantól én is játékossá válok. Ez az a pillanat, amikor hirtelen rám nehezedik a felelősség, mert ha nem tudom a választ vagy rossz irányba terelem a játékost, az akár az álmaiba is kerülhet. Ez nem egy könnyű helyzet lelkileg, de épp ez benne a gyönyörű. Ez a műsor minden résztvevőt folyamatosan tesztel; a játékost, a műsorvezetőt, a közönséget, mindenkit.”

Versenyzői múlt Palik László nemcsak a képernyőn, hanem a versenypályákon is megállta a helyét: részt vett a legendás Dakar-ralin, és egyszer Az év autóversenyzőjének is megválasztották.

Palik László gyermekeinek anyja is játszott A műsorvezető volt felesége, Marsi Anikó is részt vett a vetélkedő tavalyi évadában, Gönczi Gábor társaságában. A páros 2 millió forintot nyert, amit a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak ajánlottak fel.