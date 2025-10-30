"Egy félisten" – titokzatos randevúra hívták Palik Lászlót

Ágnes Pécsről jött a TV2 stúdiójába, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy hogy jelentősen gyarapítsa a vagyonát a Legyen Ön is milliomos!-ban. Palik László szeme viszont hamar elkerekedett, ugyanis a játékos nem a megszokott, visszafogott módon kezdte a műsort.

Palik László vagyonos embert csinál játékosaiból: visszatért a Legyen Ön is Milliomos! (Fotó: TV2)

Egy apró titkot hadd áruljak el. Egyszer egy találkozót beszélünk meg mi ketten Pécsen. Én azt fogom Önnek mondani, hogy találkozzunk a Csészényi-téren a ló farka alatt

– ezzel kezdte a monológot a játékos, Palik László pedig némán, kicsit furcsállva hallgatta. Aztán kiderült, hogy a hölgy a pécsi Széchenyi-térre, a Hunyadi lovasszoborra célozgatott fondorlatosan.

„Akkor tudni fogja, hol fogom Önt várni” – jegyezte meg Ágnes. „Nekem oda kell mennem? Mit kell csinálnom?” – ment bele a játékba a műsorvezető. A beszélgetés során a lógó fülek és a pécsi városnézés is szóba került.

Az incselkedős hangulat a későbbiekben is megmaradt, ugyanis a játékos egy adott ponton megjegyezte Palik Lászlónak, hogy tudja, hogy ő is egy félisten. A műsorvezető ekkor már erősen mosolygott, majd kezébe temette arcát.

Palik László párja féltékeny lehet? (Fotó: TV2)

Palik László zavarban volt

„Ágnes, maga engem kinyír! Én rögtön az elején megígértem, hogy megyek a lóhoz, könyörgöm, Pécsre!” – válaszolta, majd a nézőkhöz szólt, kérte őket, hogy nehogy a nő egy szavát is komolyan vegyék. Ágnes végül másfél millió forinttal távozott a TV2 stúdiójából, ahol egy nappal korábban egy másik játékos kiváló játékkal ötmilliót nyert.

Magas a Legyen Ön is milliomos! nézettsége

A TV2 műsora remek nézettséggel tért vissza a képernyőkre, október 28-án 586 ezren nézték a teljes lakosságból, noha csak este fél 10-kor kezdődött.

„A Legyen Ön is milliomos! számomra mindig többről szólt, mint puszta kérdésekről és válaszokról. Ez a műsor olyan ritka alkalom, amikor a tudás, a kíváncsiság és az emberi történetek találkoznak.

Jó látni, hogy itt nem feltétlenül csak a versengésé a főszerep, hanem az együtt gondolkodásé, a biztatásé, és ez az a fajta szórakozás, ami mellett az ember jól érzi magát, akár játékosként, akár nézőként.

Öröm egy olyan műsort alkotni, ahol a feszültség izgalmas, de sosem kellemetlen, és ahonnan mindenki egy kicsit gazdagabban távozik, akár pénzzel, akár élménnyel” – fogalmazta meg gondolatait a műsor kapcsán Palik László.