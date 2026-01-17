Luxusnyaralásán is szórja a pénzt L.L. Junior, méregdrága aranyláncot vett

Kétség sem fér hozzá, az új párja mellett megfiatalodott sztárapuka szeret és tud is élni. L.L. Junior minden év elején ha teheti elutazik valami egzotikus szigetre, egyik kedvenc helye Dominika, ahová most Frey Timivel utazott. Amikor az ékszerésznél meglátott egy erősen kirívó arany nyakláncot és medált, vastag pénzköteget vett elő.

L.L. Junior párja, Frey Tímea imádja a dominikai évkezdést (Fotó: Bánkúti Sándor)

Dominikán szórja a pénzt L.L. Junior

Nagyon kemény éve volt a rappernek, december 31-én még egy utolsó bulit csapott, nem is akárhol, New Yorkban. Onnan pedig L.L. Junior és Frey Timi lecsorogtak a paradicsomi Dominikára, ahol nemcsak a Nap perzsel, hanem a szerelmük is. Hol van már az a viharos pár hónap, amikor hol szakítottak, hol dalban alázta nyilvánosan az énekes a párját? Úgy tűnik, mindez a múlté, lenyugodtak a kedélyek, az összeköltözés után a sztárapuka úgy gondolta, meglepi szerelmét egy igazi álomúttal, megmutatja neki kedvenc egzotikus szigetét, hogy kedvese hercegnőnek érezze magát. S még ha nem is tejben-vajban füröszti, de egy giga fuxot ajándékozott neki. Az ékszer választás nem a véletlen műve volt, A Dominikai Köztársaságban bányászott Larimar-kő a spirituális körökben a belső béke és a tiszta kommunikáció köveként ismert. Lehet, hogy Junior ezzel a finom jelképpel is a kapcsolatuk harmóniáját szeretné hangsúlyozni? Akárhogy is, az biztos, hogy ez a darab nem a bazársorról van.

L.L. Junior korlátok nélkül szokott vásárolni (Fotó: Instagram)

Mint ahogy az a vastag arany nyaklánc és hatalmas medál sem, amibe pár nappal később szeretett bele a rapper. L.L. Junior Instagram sztoriban megmutatta a két ékszert, szolidan felvillantva azt a hatalmas pénzköteget, amiből kifizette. Mindenesetre, ahogy ezt L.L. Junior rappertől megszokhattuk, egyik sem egy szerény példány, a medál mintázatában Leonardo Da Vinci Utolsó vacsora című alkotásának másolata látható…