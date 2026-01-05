Nem aprózza el! L.L. Junior fényűző módon ünnepli a 45. születésnapját

L.L. Junior Frey Timihez fűződő megosztó kapcsolatától már eddig is meglehetősen hangos volt a sajtó, most azonban olyan fényűző módon ünnepli a születésnapját a zenész, amelynek hallatán bárki felkapná a fejét, ugyanis ilyen nagy színvonalú ünneplést ritkán látni - még a Dominikai Köztársaság napsütöttje partjain is.

L.L. Junior barátnőjével és a barátaival ünnepli a születésnapját Dominikán (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

L.L. Junior születésnapját ünnepli – nem sietnek haza a paradicsomból!

L.L. Junior szerelme és barátai társaságában utazott el a paradicsomba, ahol – a közösségi médiában posztoltak alapján – nem csak pár napig maradnak. Frey Timi Instagram-sztoriban egyértelművé tette, hogy egy teljes hónapot töltenek a Dominikai Köztársaságban! Ez már nem is egy egyszerű születésnapnak hangzik, hanem egy igazi álomutazásnak. A pálmafák, a hófehér homok, a türkizkék tenger és a naplemente igencsak varázslatossá és nem mindennapivá teszi Junior ünneplését – az eddig megosztott Instagram sztorik alapján L.L. Junior és Frey Timi szó szerint lubickolnak a boldogságban. Junior barátai sem fukarkodnak a jókívánságokkal, a rapper sorban osztja meg a szebbnél szebb köszöntőket az oldalán.

Hogyan lehetne még ezt fokozni?

A képek alapján az is kikövetkeztethető, hogy a bulizás mellett főként az együtt töltött minőségi időn van a hangsúly és ez igencsak beszédes. Bár egy születésnap könnyen átcsaphatna őrült partyba, úgy tűnik, Junior inkább a feltöltődést és a romantikát választotta. Persze Dominikán azért bőven akad lehetőség az ünneplésre is – ki tudja, hogy hány torta és pezsgő fogy még el a hónap végéig? L.L. Junior szemmel láthatóan élete egyik legjobb korszakát éli. Ha ez valóban egy „szülihónap” akkor a rajongók még rengeteg napsütéses, szerelmes pillanatra számíthatnak a közösségi oldalakon. Vajon mivel fokozzák még ezt a karibi mesét?